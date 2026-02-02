Search here...

Dieses britische Model erfindet das Korsett mit einem entschieden modernen Ansatz neu.

Léa Michel
@caradelevingne/Instagram

Bei der Premiere der Neuverfilmung von „Sturmhöhe“ sorgte Cara Delevingne für Furore. Das britische Model wählte eine Silhouette, die vom viktorianischen Korsett inspiriert war, und verlieh ihr gleichzeitig eine markante, moderne Note. Ihr Auftritt hinterließ einen bleibenden Eindruck und verhalf einem Kleidungsstück mit umstrittener Vergangenheit zu neuem Ansehen.

Ein Outfit, das historische Neuinterpretation mit selbstbewusster Mode verbindet.

In einem tiefvioletten, taillierten Korsettkleid, das ihre Taille betonte, präsentierte sich Cara Delevingne mit einem schwarzen Overlay am Dekolleté. Dazu trug sie einen schimmernden schwarzen Midirock, der dem Look Eleganz und Kontrast verlieh. Für den romantischen Auftritt wählte Cara lange schwarze Handschuhe, dazu passende High Heels, dezente Ohrringe und ein Choker-Halsband mit einem dunklen Stein im Vintage-Stil.

Diese hochstilisierte Wahl erinnert an viktorianische Ästhetik, unterläuft sie aber auf subtile Weise. Gleichzeitig unterstreicht sie Cara Delevingnes Fähigkeit, ausdrucksstarke Silhouetten zu verkörpern, die eine Geschichte erzählen, die über den Stoff hinausgeht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne)

Das Korsett, vom Objekt der Einschränkung zum Symbol der Freiheit

Diese Kleiderwahl ist nicht unbedeutend. Lange Zeit als Instrument der Kontrolle über den weiblichen Körper wahrgenommen, erfährt das Korsett hier eine neue Interpretation. An Cara Delevingne wird es zum Symbol für Stärke, Eleganz und Selbstbestätigung. Die Geste gewinnt dadurch noch mehr an Kraft, dass sie Teil einer Tradition der Aneignung ist, die von Persönlichkeiten wie der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Madonna, der britischen Modedesignerin und Unternehmerin Vivienne Westwood und jüngst der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Billie Eilish initiiert wurde.

Jede von ihnen hat auf ihre Weise dazu beigetragen, das Korsett wieder zu einem Ausdrucksmittel der Persönlichkeit zu machen, anstatt es starren Normen zu unterwerfen. Indem sie diesen Look bei einem bedeutenden Kulturereignis präsentierte, bestätigte Cara Delevingne ihren Status als Modeikone, die die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt. Sie folgt keinen Trends, sondern definiert sie neu. Das Korsett ist hier kein erstarrtes Relikt der Nostalgie, sondern ein neu erfundenes, fließendes Kleidungsstück, das einer zeitgenössischen Interpretation angepasst wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cara Delevingnes Look ein Schritt ist, der sowohl der Mode als auch der Geschichte der Körper guttut und uns daran erinnert, dass Kleidung sowohl ein Raum der Freiheit als auch ein Gebiet der Erinnerung sein kann.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Diese französische Influencerin lässt einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er Jahre wieder aufleben.
Article suivant
Mit 52 Jahren präsentierte Heidi Klum eine beeindruckende Haarverwandlung.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Eine Königin“: Jennifer Lopez sorgt in einem „extravaganten“ Kleid für Furore

Jennifer Lopez hat mit einem Post, der auf die Serie „Bridgerton“ anspielt, die sozialen Medien erneut in Aufruhr...

Mit 52 Jahren präsentierte Heidi Klum eine beeindruckende Haarverwandlung.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum trotzt weiterhin den Konventionen von Alter und Mode mit...

Diese französische Influencerin lässt einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er Jahre wieder aufleben.

Eine sofort erkennbare Silhouette, auffällige Muster und eine unverkennbare Referenz an die Popkultur. Lena Mahfouf, besser bekannt als...

Mit 49 Jahren bricht diese ehemalige Fernsehmoderatorin ein Tabu über das Alter von Frauen.

Strahlend, offen und spontan – Alessandra Sublet hat sich nie gescheut, ihre Meinung zu sagen. Kurz vor ihrem...

„Unglaubliche Ausstrahlung“: Nicole Kidman begeistert in einem orangefarbenen Kleid

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman feierte kürzlich einen vielbeachteten Auftritt in Paris bei der prestigeträchtigen...

„Es steht ihr nicht“: Margot Robbie wird für ihr rotes Lederoutfit kritisiert

Margot Robbie, die auf dem roten Teppich stets unter Beobachtung steht, sorgte mit ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt erneut...

© 2025 The Body Optimist