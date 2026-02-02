Dieses britische Model erfindet das Korsett mit einem entschieden modernen Ansatz neu.

Bei der Premiere der Neuverfilmung von „Sturmhöhe“ sorgte Cara Delevingne für Furore. Das britische Model wählte eine Silhouette, die vom viktorianischen Korsett inspiriert war, und verlieh ihr gleichzeitig eine markante, moderne Note. Ihr Auftritt hinterließ einen bleibenden Eindruck und verhalf einem Kleidungsstück mit umstrittener Vergangenheit zu neuem Ansehen.

Ein Outfit, das historische Neuinterpretation mit selbstbewusster Mode verbindet.

In einem tiefvioletten, taillierten Korsettkleid, das ihre Taille betonte, präsentierte sich Cara Delevingne mit einem schwarzen Overlay am Dekolleté. Dazu trug sie einen schimmernden schwarzen Midirock, der dem Look Eleganz und Kontrast verlieh. Für den romantischen Auftritt wählte Cara lange schwarze Handschuhe, dazu passende High Heels, dezente Ohrringe und ein Choker-Halsband mit einem dunklen Stein im Vintage-Stil.

Diese hochstilisierte Wahl erinnert an viktorianische Ästhetik, unterläuft sie aber auf subtile Weise. Gleichzeitig unterstreicht sie Cara Delevingnes Fähigkeit, ausdrucksstarke Silhouetten zu verkörpern, die eine Geschichte erzählen, die über den Stoff hinausgeht.

Das Korsett, vom Objekt der Einschränkung zum Symbol der Freiheit

Diese Kleiderwahl ist nicht unbedeutend. Lange Zeit als Instrument der Kontrolle über den weiblichen Körper wahrgenommen, erfährt das Korsett hier eine neue Interpretation. An Cara Delevingne wird es zum Symbol für Stärke, Eleganz und Selbstbestätigung. Die Geste gewinnt dadurch noch mehr an Kraft, dass sie Teil einer Tradition der Aneignung ist, die von Persönlichkeiten wie der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Madonna, der britischen Modedesignerin und Unternehmerin Vivienne Westwood und jüngst der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Billie Eilish initiiert wurde.

Jede von ihnen hat auf ihre Weise dazu beigetragen, das Korsett wieder zu einem Ausdrucksmittel der Persönlichkeit zu machen, anstatt es starren Normen zu unterwerfen. Indem sie diesen Look bei einem bedeutenden Kulturereignis präsentierte, bestätigte Cara Delevingne ihren Status als Modeikone, die die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt. Sie folgt keinen Trends, sondern definiert sie neu. Das Korsett ist hier kein erstarrtes Relikt der Nostalgie, sondern ein neu erfundenes, fließendes Kleidungsstück, das einer zeitgenössischen Interpretation angepasst wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cara Delevingnes Look ein Schritt ist, der sowohl der Mode als auch der Geschichte der Körper guttut und uns daran erinnert, dass Kleidung sowohl ein Raum der Freiheit als auch ein Gebiet der Erinnerung sein kann.