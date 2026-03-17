Am Pool präsentiert dieses amerikanische Model ihre Figur

Am Pool des Beverly Hills Hotels präsentierte das amerikanische Model Emily Ratajkowski kürzlich ihre Figur in einem tief ausgeschnittenen roten Einteiler und fing damit trotz der Wintersaison die Essenz des Sommers ein.

Eine Reihe von Sommerfotos, die sich rasant im Internet verbreiteten.

Am 14. März 2026 postete Emily Ratajkowski eine Bilderserie des Fotografen Morgan Maher, die sie lässig am legendären Pool des Beverly Hills Hotels, umgeben von Palmen und Cabanas, zeigt. Ihr leuchtend rotes Outfit mit tiefem Ausschnitt und hohen Cut-outs an der Hüfte erinnert an die „Baywatch“-Ästhetik der 90er-Jahre, jedoch mit einem modernen Touch: Raffungen an der Seite und ein formgebender Stoff, der ihre Figur vorteilhaft betont.

Emily Ratajkowski, Mutter eines Kindes, präsentiert stolz ihren Körper und wechselt dabei zwischen entspannten Posen auf einer Sonnenliege und vielsagenden Blicken in die Kamera. Ihre minimalistische Outfitwahl unterstreicht ihre Meisterschaft in der „Weniger ist mehr“-Philosophie – eine Fähigkeit, die sie seit den Anfängen ihrer Marke Inamorata perfektioniert hat.

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Heftige Kommentare auf Instagram

Der Beitrag ging viral und sammelte in weniger als zehn Stunden über 257.000 Likes. Er löste eine Welle von Reaktionen bei Stars und Fans aus: Das russische Model Irina Shayk reagierte mit einem Flammen-Emoji, während ihre Follower sie als „Legende“, „schönste Frau der Welt“ und „zu schön für diese Welt“ bezeichneten. Die unter der strahlenden kalifornischen Sonne aufgenommenen Bilder betonen ihre gebräunte Haut, ihr welliges braunes Haar und ihren magnetischen Blick.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Emily Ratajkowski eine einfache „Poolpause“ in einen viralen Fashion-Moment verwandelt und ihre Figur mit ansteckendem Selbstbewusstsein zelebriert.