„Mehr als 50.000 Euro?“: Die Kosten der Schönheitsoperationen dieser Influencerin schockieren Internetnutzer.

Tatiana Richard
@vulporiaa / Instagram

Ein Video der Influencerin @vulporiaa löste zahlreiche Reaktionen aus, nachdem sie über die Kosten ihrer Schönheitsoperationen gesprochen hatte. Viele Internetnutzer kommentierten die von ihr genannte Summe von über 50.000 Euro.

Ein Video, das zahlreiche Reaktionen hervorruft

In einem Post mit Reality-TV-Star Patrick Fuhrer fordert Influencerin @vulporiaa Internetnutzer auf, die Gesamtkosten ihrer Schönheitsoperationen zu erraten. Das Video mit dem Titel „Ich lasse euch raten“ löste schnell zahlreiche Kommentare aus. Einige Nutzer schätzten die Kosten auf über 50.000 Euro und verdeutlichten damit das große Interesse an den Kosten kosmetischer Eingriffe.

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Ein durch soziale Medien verstärkter Trend

Immer mehr Content-Ersteller entscheiden sich dafür, ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen öffentlich zu teilen. Laut der American Society of Plastic Surgeons ist die Nachfrage nach bestimmten kosmetischen Eingriffen in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere unter dem Einfluss sozialer Medien.

Soziale Medien tragen tatsächlich dazu bei, persönliche Erfahrungen sichtbar zu machen, die zuvor weniger öffentlich geteilt wurden. Laut einer im „Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology“ veröffentlichten Studie kann die Auseinandersetzung mit Inhalten zum Thema Aussehen die Körperwahrnehmung beeinflussen.

Das von der Influencerin @vulporiaa veröffentlichte Video verdeutlicht, wie soziale Medien zur Verharmlosung und Inszenierung von Schönheitsoperationen beitragen und gleichzeitig die Neugier – ja sogar Faszination – der Internetnutzer für diese mitunter kostspieligen Eingriffe schüren. Abgesehen vom finanziellen Aspekt wirft vor allem die Sichtbarkeit dieser Praktiken und ihre zunehmende Normalisierung in Online-Inhalten Fragen auf und verdeutlicht das Zusammenspiel von individueller Freiheit, dem Einfluss digitaler Trends und sich wandelnden Schönheitsidealen.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
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