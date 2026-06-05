Influencerin Alix Earle sorgt mit einem "gewagten" Strandoutfit für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Auf Instagram schuf die amerikanische Influencerin Alix Earle eines der meistdiskutierten Fotokarussells der Saison. Sie präsentiert eine Reihe von Strandoutfits und interpretiert den sommerlichen Strandlook dabei immer wieder neu.

Ein hohes weißes Dreieck mit Schiffsankern

Auf einem der meistgeteilten Fotos trägt Alix Earle einen makellosen weißen Zweiteiler: ein Triangel-Top mit Cups, die mit großen marineblauen Ankern verziert sind, kombiniert mit einem schlichten weißen High-Bikinihöschen. Der maritime Print, der jeden Sommer ein starkes Comeback feiert, wird hier in seiner minimalistischsten Form neu interpretiert: nur ein Symbol, eine dominierende Farbe und eine klare Silhouette. Ein Beweis dafür, dass die beste Strandmode oft die einfachste ist.

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Das vergoldete Schmuckstück: ein juwelenartiger Effekt

Dieses Mal entschied sich Alix Earle für ein komplett mit Goldperlen besetztes Modell – eine Mischung aus Badeanzug und Schmuckaccessoire. Die metallischen Details schimmern aus jedem Winkel, fangen das Licht ein und verwandeln das schlichte Zweiteiler-Ensemble in ein wahres Kunstwerk. Dieser Stil ist Teil eines breiteren Trends: der „Schmuckbadeanzüge“. Diese hybriden Strandstücke, die mehr Schmuck als Kleidung sind, sind auf den Laufstegen und in den innovativsten Kampagnen zu sehen.

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Sports Illustrated, eine Weihe, die bestätigt ist

Der Grund, warum diese Fotos eine besonders professionelle redaktionelle Qualität aufweisen, liegt darin, dass sie nicht das Ergebnis eines „Heim-Shootings“ sind. Alix Earle posiert für Sports Illustrated, eines der wichtigsten amerikanischen Sportmagazine, dessen jährliche Strandmode-Ausgabe nach wie vor zu den wichtigsten Ereignissen der Modebranche zählt.

Nach ihrem ersten Auftritt 2024 als „Neuling“ setzt Influencerin Alix Earle ihre Karriere bei dem amerikanischen Magazin fort, das in den letzten Jahren sein Angebot um prominente „digitale Persönlichkeiten“ erweitert hat. Diese Strategie hat sich ausgezahlt: Alix Earle kann mittlerweile über neun Millionen Follower auf Instagram und fast acht Millionen auf TikTok vorweisen – Zahlen, die jedem ihrer Posts eine enorme und sofortige Sichtbarkeit garantieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Alix Earle ihren Platz unter den Gesichtern bestätigt, die die Strandmode für den Sommer 2026 "diktieren". Zwischen einer raffinierten maritimen Wiederbelebung und einem juwelenbesetzten Flair verkörpert sie als Einzige zwei sehr unterschiedliche Trends – die beide in dieser Saison besonders viel Gesprächsstoff bieten.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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