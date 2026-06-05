Die Entscheidung dieser Tennisspielerin wirft eine heikle Frage im Frauensport auf.

Fabienne Ba.
@anahata_lattes / Instagram

Océane Dodin schaffte es nicht über die Qualifikationsrunden für die French Open 2026 hinaus, doch ihr Name ist in den französischen Medien weiterhin allgegenwärtig. Abseits des Tennisplatzes hat die aus Lille stammende Spielerin eine seit Langem bestehende und sensible Debatte über Frauensport und die Ressourcen für Spielerinnen, die nicht zur Weltspitze gehören, neu entfacht.

Eine elfte Teilnahme bei den French Open mit einem bitteren Nachgeschmack

Bei ihrer elften Teilnahme an den French Open lieferte Océane Dodin am 19. Mai 2026 in der ersten Qualifikationsrunde einen unvergesslichen Kampf gegen die Amerikanerin Kayla Day. Nach einem epischen Match (6:4, 2:6, 7:6 (15)), das im Pariser Nieselregen im Super-Tiebreak entschieden wurde, brach die Französin, auf den Knien auf dem Sandplatz, in Tränen aus.

In der zweiten Runde unterlag sie der Belarussin Aliaksandra Sasnovich, obwohl sie zwei Matchbälle abwehrte. Für eine Spielerin, die vor wenigen Jahren noch auf Platz 46 der Weltrangliste stand und nun einen deutlich bescheideneren Platz in der WTA-Rangliste einnimmt, rückt das Ziel, das Hauptfeld ihres nationalen Turniers zu erreichen, in weite Ferne – und damit auch ein beträchtlicher Teil der Turniereinnahmen.

Eine lange Genesungsphase, gefolgt von einer Rückkehr

Vor der Saison 2026 hatte Océane Dodin eine besonders schwierige Zeit hinter sich: Neun Monate musste sie aufgrund einer seltenen Innenohrerkrankung pausieren. Diese Erkrankung beeinträchtigte die Spitzensportlerin erheblich und zwang sie, ihre Karriere fast das gesamte Jahr 2025 zu unterbrechen.

Während dieser Genesungsphase unterzog sie sich auch einer viel diskutierten Veränderung. Die Französin entschied sich für eine Brustvergrößerung und war damit die erste aktive WTA-Spielerin, die öffentlich über einen solchen Eingriff sprach. „Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich mich operieren ließ. Ich bin sehr froh darüber“, sagte sie gegenüber RMC Sport und fügte hinzu: „Ich fühle mich wohler in meinem Körper.“

„Ich hatte nie zu viele Tabus.“

In diesem Kontext startete Océane Dodin im Dezember 2025 eine Partnerschaft mit einer kostenpflichtigen Abonnementplattform, auf der sie eine Welt anbietet, in der, in ihren Worten, „Tennis auf Sinnlichkeit trifft“. Fotos in Sportbekleidung, suggestivere Aufnahmen, direkte Interaktionen mit ihren Abonnenten: eine parallele Aktivität, die sie offen zugibt.

Auf einer Pressekonferenz bei den French Open nahm die Spielerin kein Blatt vor den Mund. „Ich hatte nie viele Tabus“, fasste sie kurz und bündig zusammen. Auf dieser Plattform, wo sie ihre Inhalte selbst verwaltet, zählt ihre Community schätzungsweise fast 30.000 Abonnenten.

Was ihre Geschichte über das Damentennis aussagt

Abgesehen von der persönlichen Entscheidung ist es das, was sie offenbart, das auffällt. Laut Zahlen, die franceinfo vorliegen, verdiente der Spieler in der gesamten Saison 2025 brutto nur rund 40.000 Euro und Anfang 2026 kaum ein paar Tausend Euro. Weit entfernt von den enormen Preisgeldern, die an der Spitze der Tour gewonnen werden. Die Kosten einer Profisaison im Tennis – Reisen, Training, Physiotherapie, Unterkunft – spielen jedoch in einer ganz anderen Liga.

Für eine Spielerin, die nicht mehr zu den Top 100 gehört, wird die wirtschaftliche Rentabilität der Tour schnell fraglich. Diese selten thematisierte „Grauzone“ des Damentennis ist dennoch diejenige, in der sich die überwiegende Mehrheit der Profispielerinnen bewegt. Océane Dodins Werdegang wirft daher ein Licht auf einen blinden Fleck: Für viele Athletinnen außerhalb der Top 50 reichen die Einnahmen aus dem Sport nicht mehr aus.

Letztendlich hat Océane Dodin ihre verpasste Chance im Hauptfeld der French Open 2026 in eine kollektive Herausforderung verwandelt. Indem sie Tabus brach, zu ihren Entscheidungen stand und aufzeigte, was diese über das System aussagen, hat die aus Lille stammende Spielerin eine wichtige Diskussion über die Stellung – und die prekäre Situation – von Frauen im Spitzentennis angestoßen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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