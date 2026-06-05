Die 53-jährige Molly Sims setzt auf den zeitlosen Charme von Retro-Strandmode.

Nur wenige Tage nach ihrem 53. Geburtstag feierte die amerikanische Schauspielerin und Model Molly Sims ein triumphales Comeback im Rampenlicht bei der Sports Illustrated Swimsuit Show in Miami Beach. Sie baute zahlreiche Anspielungen auf ihre Vergangenheit ein – mit einem ebenso meisterhaften wie unerwarteten Ergebnis.

Erster Eindruck: ein Vichy-Karomuster im Stil der 1950er Jahre.

Für ihren ersten Auftritt auf dem Laufsteg wählte Molly Sims ein Kleidungsstück, das die zeitgenössische Mode gerade mit Begeisterung wiederentdeckt: einen Vichy-Einteiler mit jenem zweifarbigen Schachbrettmuster, das typisch für die Pin-up-Silhouetten der Nachkriegszeit war. Tiefer Ausschnitt, Balconette-Cups, figurbetonte Linien: Das Kleid erfüllt alle Kriterien der 1950er-Jahre und wurde perfekt für 2026 neu interpretiert.

Eine klare Anspielung auf eine ganze Ära der Strandmode: die der Pin-ups, die damals Magazincover, Werbeplakate und Hollywoodfilme zierten. Eine Zeit, in der Strandkleidung nicht nur Kleidung, sondern ein wahres Performance-Stück war – eines, das Molly Sims neu interpretiert.

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Zweiter Blick: ein Rotton als Hommage an Baywatch

Bei ihrem zweiten Auftritt präsentierte sich Molly Sims in einem völlig anderen Look. Sie sorgte für Aufsehen in einem leuchtend roten Badeanzug mit Rundhalsausschnitt, hohem Beinschlitz und einem offenen Rücken, der mit einem Band zusammengebunden war – ein überraschendes Detail, das erst sichtbar wurde, als sie sich dem Publikum zuwandte. Diese Wahl erinnerte unweigerlich an die ikonischen roten Badeanzüge der Rettungsschwimmerinnen aus der Kultserie „Baywatch“ der 90er-Jahre.

Dieses Kleidungsstück vereint zwei Epochen: den kalifornischen Traum und die nostalgische Rückbesinnung, die die aktuelle Mode prägt. Eine absolut zeitgemäße Hommage an die Strandikonografie der anderen Seite des Atlantiks.

In puncto Schönheit zeichnet sich ein unverwechselbarer, sonnengeküsster Look aus.

Neben den beiden Outfits zog vor allem Molly Sims' Beauty-Look alle Blicke auf sich. Sie trug ihr langes, hüftlanges blondes Haar in sanften Wellen – ein charakteristischer Look mit Retro-Charme. Ihr Make-up bestach durch einen strahlenden Glow in den inneren Augenwinkeln, ein zartes Rosa auf den Wangenknochen und der Nasenspitze sowie einen leicht satinierten Nude-Lippenstift. Der Gesamteindruck verlieh ihr eine sonnengeküsste Ausstrahlung, die perfekt zu ihren beiden Looks passte. Diese bewusst natürliche Wahl von Haar und Make-up unterstrich den Vintage-Charakter der Kleidung zusätzlich.

Sports Illustrated, eine Szene, die sie gut kennt

Molly Sims' Auftritt auf dem Laufsteg von Sports Illustrated ist kein Zufall. Das Model, ehemalige Moderatorin der legendären MTV-Sendung „House of Style“, war lange Zeit eines der Aushängeschilder der berühmten jährlichen Ausgabe, die Strandmode gewidmet war und in der sie Anfang der 2000er-Jahre mehrfach zu sehen war.

Ihre Rückkehr auf den Laufsteg, mehr als zwanzig Jahre nach ihren ersten Auftritten, wirkt daher wie eine Heimkehr. Molly Sims, die sich seither als Schauspielerin, Autorin und Unternehmerin etabliert hat – mit ihrer eigenen Kosmetikmarke, die sie vor einigen Jahren auf den Markt brachte – verkörpert weiterhin auf ihre Weise einen gewissen kalifornischen Charme.

Mit diesen beiden viel diskutierten Auftritten hat Molly Sims weit mehr getan, als nur einen „Modeauftritt“ zu absolvieren. Sie erinnerte alle daran, dass man mit 53 Jahren immer noch mühelos über den Laufsteg gehen kann – falls daran noch jemand Zweifel hatte.