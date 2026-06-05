Ungeschminkt mit 55 Jahren: Diese amerikanische Schauspielerin verrät ihre Morgenroutine.

Julia P.
@deniserichards / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Model Denise Richards teilte auf Instagram ein Video ihrer Morgenroutine, aufgenommen um 4 Uhr morgens, ungeschminkt und mit einem selbstironischen Unterton. Weit entfernt von den perfekt inszenierten Standards der sozialen Medien, begeisterte das Video ihre Follower mit seiner Authentizität.

Eine ungefilterte Morgenroutine

In diesem Video zeigt sich Denise Richards so, wie sie morgens nach dem Aufwachen aussieht. „Es ist vier Uhr morgens, sehe ich nicht toll aus?“, scherzt sie in die Kamera. Anschließend dokumentiert sie humorvoll die verschiedenen Phasen ihrer Morgenroutine, vom frühen Aufwachen bis zur Outfitwahl. Diese Ehrlichkeit steht im starken Kontrast zu den oft perfekt inszenierten „Morgenroutinen“.

Minimalistische Eleganz laut der Schauspielerin

Im Mittelpunkt des Videos steht eine ganz praktische Frage: Was zieht man an einem wichtigen Tag an? Denise Richards verteidigt ihre Wahl eines Leder-Bleistiftrocks, erkennbar an dem markanten Trensenverschluss an der Hüfte. „Ich weiß, einige haben sich darüber geäußert, dass ich Leder trage, aber ich mag diesen Rock. Er ist ein Bleistiftrock, also eher schlicht“, erklärt sie und geht damit auf vorherige Kommentare ein. Sie gibt außerdem ganz offen zu, dass sie nicht viele Kostüme besitzt. Schließlich kombiniert sie den Rock mit einem langärmeligen schwarzen Body für einen eleganten und strukturierten Look.

Ein gemeinsamer, aufrichtiger Alltag

Denise Richards stand so früh auf, weil sie sich auf einen Gerichtstermin im Rahmen ihres laufenden Scheidungsverfahrens vorbereitete. Anstatt sich davon stressen zu lassen, ging sie die Situation gelassen und entspannt an und konzentrierte sich auf alltägliche Dinge. Denise Richards, die in den 1990er-Jahren durch ihre Auftritte in „The Real Housewives of Beverly Hills“ bekannt wurde und sowohl im Fernsehen als auch in den sozialen Medien ein bekanntes Gesicht ist, pflegt eine enge Verbindung zu ihren Followern und zeigt ihnen ein authentisches Bild von sich.

Mit diesem unverblümten Video, im wahrsten Sinne des Wortes, erinnert uns Denise Richards daran, dass Authentizität und Eleganz Hand in Hand gehen können. Sie vermittelt eine erfrischende Botschaft: Man muss nicht „perfekt“ sein, um zu inspirieren. Kein Wunder, dass sie damit sicherlich noch mehr ihrer Follower gewinnen wird.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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