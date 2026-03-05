In Paris sorgt Chappell Roans gewagtes Make-up für Online-Debatten.

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan, eine Ikone der Musikszene, sorgte bei der Pariser Fashion Week in der ersten Reihe der Acne Studios für Furore. Ihr extravaganter Look mit dramatischem Make-up löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

Ein kompletter Look aus hypnotischer Ombré-Spitze

Die Sängerin trug ein nachtblaues Spitzenkleid mit Farbverlauf, vom blickdichten Rollkragen im Korsett-Stil bis zum asymmetrischen, wadenlangen Rock. Netzstrümpfe, schwarze Spitzenhandschuhe und gemusterte Pumps rundeten den eleganten Ombré-Look ab. Ihr spitz zulaufender, feuerroter, kinnlanger Bob verstärkte den Gothic-Puppen-Charme.

Das Highlight? Ihr Make-up: intensive blaugrüne Smokey Eyes, geschwungene Augenbrauen, dunkle, matte Lippen. Dieses modellierte Gesicht erinnerte an eine neu interpretierte Vintage-Puppe und passte perfekt zur Ästhetik der Acne Studios Herbstkollektion 2026.

Heftige Kontroverse: „Gruselpuppe“ vs. „Ihre brillante Marke“

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten: Kritik wie „Sie sieht aus wie eine Puppe, das ist unheimlich“ oder „Sie macht immer so komische Blicke“ stand Lob gegenüber: „Das ist ihr Markenzeichen, so erfrischend!“ oder „Visionär“ .

Chappell, der Erbe des Hollywood-Camps

Dieser Auftritt in Paris bestätigt ihre Vorliebe für „theatralische Inszenierung“. Die amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan erfindet die erste Reihe zu einer künstlerischen Performance neu, ganz im Sinne ihres Kitsch-Pop-Universums.

Mit ihrem Make-up und dem Spitzenkleid machte Chappell Roan die erste Reihe der Acne-Show zu einem echten Hingucker. Ob geliebt oder gehasst, dieser Look spaltete die Gemüter und faszinierte zugleich – ein Beweis dafür, dass gerade ihr „ungewöhnlicher Stil“ sie unvergesslich macht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Nach „Bridgerton“ will jeder wissen, wer Yerin Ha ist.
Article suivant
Mit über 50 Jahren sorgt dieses Model auf der Fashion Week für Aufsehen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit über 50 Jahren sorgt dieses Model auf der Fashion Week für Aufsehen.

Die Pariser Modewoche hält oft Überraschungen bereit. In dieser Saison erregte ein Auftritt besonders viel Aufmerksamkeit: Das brasilianische...

Nach „Bridgerton“ will jeder wissen, wer Yerin Ha ist.

Seit der Bekanntgabe ihrer Besetzung in „Bridgerton“ kursiert ihr Name in den sozialen Medien. Wer ist Yerin Ha,...

„Ich sehe nur Hass“: Diese Schauspielerin bricht das Schweigen über Online-Belästigung.

Bei den Actor Awards 2026 gab Odessa A'zion, der neue Star des amerikanischen Films „Marty Supreme“, einem Reporter...

„Was wir lieben, stammt aus der schwarzen Kultur“: Diese Schauspielerin entfacht die Debatte über kulturellen Einfluss neu.

Bei den NAACP Image Awards* hielt die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Aktivistin Sophia Bush eine eindringliche Rede über...

In Paris spaltet Diane Krugers „seltsames“ Kleid die Internetnutzer.

Die deutsche Schauspielerin und Model Diane Kruger sorgte kürzlich beim Grand Dinner im Louvre mit einem avantgardistischen Kleid...

In einem gewagten Kleid zieht die Figur dieses ungarischen Models alle Blicke auf sich.

Barbara Palvin Sprouse und ihr Ehemann Dylan Sprouse sorgten Ende Februar 2026 beim Grand Dinner im Louvre in...