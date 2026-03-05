In Paris sorgt Chappell Roans gewagtes Make-up für Online-Debatten.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan, eine Ikone der Musikszene, sorgte bei der Pariser Fashion Week in der ersten Reihe der Acne Studios für Furore. Ihr extravaganter Look mit dramatischem Make-up löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

Ein kompletter Look aus hypnotischer Ombré-Spitze

Die Sängerin trug ein nachtblaues Spitzenkleid mit Farbverlauf, vom blickdichten Rollkragen im Korsett-Stil bis zum asymmetrischen, wadenlangen Rock. Netzstrümpfe, schwarze Spitzenhandschuhe und gemusterte Pumps rundeten den eleganten Ombré-Look ab. Ihr spitz zulaufender, feuerroter, kinnlanger Bob verstärkte den Gothic-Puppen-Charme.

Das Highlight? Ihr Make-up: intensive blaugrüne Smokey Eyes, geschwungene Augenbrauen, dunkle, matte Lippen. Dieses modellierte Gesicht erinnerte an eine neu interpretierte Vintage-Puppe und passte perfekt zur Ästhetik der Acne Studios Herbstkollektion 2026.

Heftige Kontroverse: „Gruselpuppe“ vs. „Ihre brillante Marke“

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten: Kritik wie „Sie sieht aus wie eine Puppe, das ist unheimlich“ oder „Sie macht immer so komische Blicke“ stand Lob gegenüber: „Das ist ihr Markenzeichen, so erfrischend!“ oder „Visionär“ .

Chappell, der Erbe des Hollywood-Camps

Dieser Auftritt in Paris bestätigt ihre Vorliebe für „theatralische Inszenierung“. Die amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan erfindet die erste Reihe zu einer künstlerischen Performance neu, ganz im Sinne ihres Kitsch-Pop-Universums.

Mit ihrem Make-up und dem Spitzenkleid machte Chappell Roan die erste Reihe der Acne-Show zu einem echten Hingucker. Ob geliebt oder gehasst, dieser Look spaltete die Gemüter und faszinierte zugleich – ein Beweis dafür, dass gerade ihr „ungewöhnlicher Stil“ sie unvergesslich macht.