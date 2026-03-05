Mit über 50 Jahren sorgt dieses Model auf der Fashion Week für Aufsehen.

Die Pariser Modewoche hält oft Überraschungen bereit. In dieser Saison erregte ein Auftritt besonders viel Aufmerksamkeit: Das brasilianische Supermodel Gisele Zelauy sorgte mit 58 Jahren auf dem Laufsteg von Tom Ford für Furore und erinnerte alle daran, dass eine Karriere in der Mode über Jahrzehnte reichen kann – falls daran noch jemand gezweifelt hatte.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei der Tom Ford Modenschau

Am 4. März 2026 präsentierte Tom Ford seine Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 im Rahmen der Pariser Modewoche. Kreativdirektor Haider Ackermann entwarf für diese Präsentation eine Vision, die der Ästhetik der Marke treu blieb: elegante Silhouetten, selbstbewusster Chic und klare Linien.

Unter den Models auf dem Laufsteg stach eine besonders hervor: Gisele Zelauy. Mit ihrem graublonden, zurückgekämmten Haar und ihrem selbstbewussten Gang zog sie sofort alle Blicke auf sich. Für viele Zuschauer hatte dieser Auftritt auch symbolische Bedeutung: Er markierte die Rückkehr einer Ikone der Mode der 1980er- und 1990er-Jahre auf einen der großen Laufstege.

Gisele Zelauy, eine Modeikone der 80er und 90er Jahre

Auch wenn ihr Name jüngeren Generationen weniger geläufig sein mag, hat Gisele Zelauy eine bedeutende Karriere in der jüngeren Modegeschichte hingelegt. Die 1967 in Brasilien geborene Designerin erlangte in den 1980er- und 1990er-Jahren dank ihrer schlanken Figur und ihres markanten Gesichts, insbesondere ihrer charakteristischen Nase, Berühmtheit.

Im Laufe ihrer Karriere lief sie für zahlreiche renommierte Modehäuser, darunter Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan und Giorgio Armani. Letzterer zählte sie sogar zu seinen Lieblingsmodels. Ihr Gesicht zierte zahlreiche internationale Magazine, darunter die Vogue, und war in Kampagnen für Calvin Klein zu sehen. Sie wurde von führenden Persönlichkeiten der Modefotografie abgelichtet, insbesondere von Richard Avedon und Peter Lindbergh. Ihr unverwechselbares Aussehen hob sie damals in einer Welt hervor, die oft von sehr spezifischen Schönheitsidealen geprägt war.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Prime Model Management (@primemgmt)

Eine Karriere, die vor einer allmählichen Rückkehr auf Eis gelegt wurde

Ende der 1990er-Jahre zog sich Gisele Zelauy allmählich von den Laufstegen zurück. Wie bei vielen Models ihrer Generation wurde ihre Präsenz in der Modewelt im Laufe der Jahre immer seltener. In den letzten Saisons feierte sie jedoch ein langsames Comeback. So lief sie 2022 und 2024 für den Designer Sergio Hudson.

Im November 2025 nahm sie außerdem an einer Modenschau von Shopfrancesca teil und war auf mehreren Magazincovern zu sehen, darunter dem der brasilianischen Elle im Dezember 2025. Ihr Auftritt im Jahr 2026 bei der Tom-Ford-Show während der Pariser Modewoche ist daher Teil einer Comeback-Dynamik, die sich nun zu bestätigen scheint.

Die Mode entdeckt ihre Ikonen neu.

Gisele Zelauys Auftritt auf dem Pariser Laufsteg spiegelt auch eine umfassendere Entwicklung in der Modebranche wider. Seit einigen Jahren setzen viele Modehäuser und künstlerische Leiter wieder verstärkt auf erfahrene Models in ihren Shows. Dieser Trend unterstreicht die größere Altersvielfalt und würdigt Persönlichkeiten, die die Modegeschichte geprägt haben.

So kehren einige Ikonen vergangener Jahrzehnte auf die Laufstege zurück, mitunter Seite an Seite mit neuen Modelgenerationen. In diesem Kontext spiegelt Gisele Zelauys Rückkehr den Wunsch wider, den anhaltenden Einfluss bestimmter Karrieren hervorzuheben und Werdegänge zu würdigen, die die Ästhetik der Mode geprägt haben.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von GISELE' ZẼLAŮY (@originalgiselezelauy)

Ein Auftritt, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Die Anwesenheit des brasilianischen Models bei der Tom-Ford-Show blieb sicherlich nicht unbemerkt. Ihr Stil, ihre Erfahrung und ihr Charisma trugen dazu bei, dass ihr Laufstegauftritt zu einem der meistdiskutierten Momente dieser Fashion Week wurde.

Für manche Beobachter verdeutlicht dieses Comeback auch einen allmählichen Wandel in der Branche: Die Mode scheint heute offener für unterschiedliche Karrierewege und Profile zu sein, die nicht mehr ausschließlich traditionellen Jugendklischees entsprechen. In diesem Kontext erinnert Gisele Zelauys Rückkehr daran, dass eine Karriere in der Modebranche sich in mehreren Phasen entwickeln kann, manchmal sogar zu unerwarteten Zeitpunkten.

Mit ihrem Auftritt auf dem Tom-Ford-Laufsteg im Alter von über 50 Jahren erinnerte Gisele Zelauy alle an ihre bedeutende Rolle in der Modewelt. Ihre Präsenz auf der Pariser Fashion Week spiegelt zudem eine Weiterentwicklung der Branche wider, die einigen Ikonen vergangener Jahrzehnte zu neuem Leben verhilft.