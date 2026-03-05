Eileen Gu, der Olympiasieger und Star der Fashion Week

Eileen Gu, bekannt für ihre Erfolge im Freestyle-Skiing, hat sich auch zu einer der präsentesten Sportlerinnen in der Modewelt entwickelt. Die Olympiasiegerin ist regelmäßig auf bedeutenden Modeveranstaltungen zu sehen. Ihre Anwesenheit bei der Pariser Fashion Week, insbesondere beim Grand Dinner im Louvre, unterstreicht den wachsenden Einfluss dieser Athletin, die sich auch zu einer Medienikone gemausert hat.

Ein Olympiasieger, der zur Medienfigur wurde

Eileen Gu hat sich in den letzten Jahren als eine der herausragendsten Freestyle-Skifahrerinnen etabliert. Geboren 2003 in den USA als Tochter eines Amerikaners und einer Chinesin, begann sie schon in jungen Jahren mit dem Schneesport. In der Saison 2020/21 gelang ihr der Durchbruch, als sie mehrere internationale Wettbewerbe gewann.

Ihr Ruhm wuchs bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking weiter, wo sie drei Medaillen gewann: zwei Gold- und eine Silbermedaille. Ihren Status bestätigte sie anschließend bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina, wo sie erneut glänzte und ihre Popularität ihren Höhepunkt erreichte. Diese Leistungen machen sie zu einer der erfolgreichsten Freestyle-Skifahrerinnen ihrer Generation in den olympischen Wettbewerben ihrer Disziplin.

Eine bemerkenswerte Präsenz auf der Pariser Modewoche

Neben ihren sportlichen Erfolgen ist Eileen Gu mittlerweile ein gern gesehener Gast bei bedeutenden Modeveranstaltungen. Während der Pariser Modewoche nahm sie unter anderem am Grand Dinner im Louvre teil, einer Veranstaltung, die parallel zu den Modenschauen stattfand und zahlreiche Persönlichkeiten aus der Welt der Mode und Kultur zusammenbrachte.

Seine Anwesenheit bei solchen Veranstaltungen verdeutlicht die zunehmend enge Verbindung zwischen Sport und Luxus. Sportler und Modehäuser kooperieren immer häufiger, wobei Sportler oft Werte wie Leistung, Exzellenz und internationalen Einfluss verkörpern.

Kooperationen mit großen Modehäusern

Eileen Gus Popularität reicht weit über die Welt des Sports hinaus. Dank ihres weltweiten Ruhms und ihrer Medienpräsenz arbeitet sie mit zahlreichen großen Marken zusammen. Besonders bekannt ist sie für Unternehmen wie Red Bull, Louis Vuitton und Tiffany & Co., für deren Kampagnen sie als Gesicht fungiert und an deren Veranstaltungen teilnimmt. Diese Partnerschaften verdeutlichen die Strategie vieler Luxusmarken, die Sportlerpersönlichkeiten nutzen, um ein breiteres, internationales Publikum zu erreichen.

Ein besonders einflussreicher Star in China

Ein weiterer Faktor erklärt ihren großen Einfluss: Eileen Gus Popularität in China. 2019 entschied sich die Skifahrerin, China bei internationalen Wettkämpfen zu vertreten, gleichzeitig aber ihre Verbindungen zu den USA aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung steigerte ihre Bekanntheit in China erheblich, wo sie zu einer vielbeachteten Medienfigur wurde, insbesondere in den sozialen Medien und in Werbekampagnen.

Laut dem von Forbes veröffentlichten Ranking übersteigen ihre Einnahmen aus Partnerschaften und Werbeverträgen ihre sportlichen Einnahmen bei Weitem. Bis 2025 dürften sie sich auf rund 23 Millionen US-Dollar belaufen, was die Skifahrerin zu einer der bestbezahlten Sportlerinnen machen würde.

Wenn Sport auf Mode trifft

Eileen Gus Karriereweg verdeutlicht einen breiteren Trend: die Verschmelzung von Sport, Mode und Unterhaltung. Viele Athletinnen und Athleten nehmen heute an Modenschauen, Werbekampagnen und Events großer Marken teil. Ihr Image trägt dazu bei, die Attraktivität dieser Marken für ein internationales Publikum zu steigern. In diesem Kontext sticht Eileen Gu als eine der prominentesten Persönlichkeiten dieser neuen Generation von Athletinnen und Athleten hervor, die sowohl im Sport als auch in der Modebranche erfolgreich sind.

Olympiasiegerin und Medienpersönlichkeit Eileen Gu hat sich als Schlüsselfigur an der Schnittstelle von Sport und Mode etabliert. Ihre Teilnahme an der Pariser Modewoche unterstreicht ihren Einfluss, der weit über die Skipisten hinausreicht.