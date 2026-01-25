„Es ist außer Kontrolle geraten“: Dieser Streamer wird von einer Welle des Cybermobbings überwältigt

Pokimane – mit bürgerlichem Namen Imane Anys – ist eine Schlüsselfigur im globalen Streaming-Bereich und hat sich als eine der meistgefolgten Content-Creatorinnen ihrer Generation etabliert. Die gerade einmal 27-jährige marokkanisch-kanadische Streamerin hat Millionen von Followern auf Twitch, YouTube, Instagram und TikTok gewonnen.

Pokimane, ein ständiges Ziel der Kritik

Hinter ihrem kometenhaften Aufstieg zum Ruhm verbirgt sich für die marokkanisch-kanadische Content-Creatorin ständige Belästigung, die sich besonders in den sozialen Medien äußert, wo jedes ihrer Fotos und Videos eine Flut negativer Kommentare auslöst. Die Kritik ist weitaus heftiger als die, der durchschnittliche Streamerinnen ausgesetzt sind, und oft von Frauenfeindlichkeit geprägt, wie viele Internetnutzer auf Twitter und Reddit festgestellt haben.

Begriffe wie „Simp“ für ihre männlichen Fans (eine Person, die jemandem übermäßige Aufmerksamkeit oder Hingabe entgegenbringt, oft ein Mann einer Frau, in der Hoffnung, etwas Intimes zu erlangen) oder Anschuldigungen des „falschen Positivismus“ tauchen immer wieder auf und verstärken so ein vergiftetes Klima.

Ein leichtes Ziel für Online-Frauenfeindlichkeit

Pokimane hat diese Angriffe wiederholt öffentlich angeprangert. In ihren Livestreams erklärte sie, wie Streamerinnen unverhältnismäßig behandelt werden, sobald sie ihre Meinung äußern, und wie die Reaktionen frauenfeindlich sind: „Die Art und Weise, wie ich behandelt werde, hält jede andere Frau in diesem Bereich davon ab, ehrlich ihre Meinung zu sagen.“ Sie zitierte sogar eine Nachwuchsstreamerin, die ihr anvertraute, dass sie Angst habe, ungeschminkt zu streamen, nachdem sie gesehen hatte, was Pokimane ertragen musste.

Auf Twitter berichten Nutzer vermehrt von Belästigungen, die „außer Kontrolle geraten“. Als Reaktion auf frühere Kontroversen, wie etwa die um den amerikanischen YouTuber und Streamer JiDion im Jahr 2022, als seine Follower ihn mit Drohungen überhäuften, haben sich sogenannte „Brigaden“ gebildet. Sogar Frauen auf Twitch greifen ihn an, um Aufmerksamkeit zu erregen – ein Teufelskreis aus verinnerlichter Frauenfeindlichkeit.

Wiederkehrende Vorfälle und tiefgreifende Auswirkungen

Leider sind solche Fälle allzu häufig: 2020 enthüllte Pokimane widerliche Nachrichten über ihr Aussehen, woraufhin Twitch seine Regeln gegen Belästigung verschärfte. Kürzlich haben besessene Fans ihre Adresse ausfindig gemacht und sie so zu ständiger Wachsamkeit gezwungen. Reddit-Beiträge aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sie für manche zu einem „Symbol der Frauenfeindlichkeit“ geworden ist, wobei Hasskampagnen durch Algorithmen verstärkt werden.

Trotzdem lässt sich Pokimane nicht zum Schweigen bringen und streamt auch aus finanziellen und persönlichen Gründen weiter, um die Zukunft ihrer Eltern zu sichern. Ihre Inhalte – Reaktionen, gemütliche Vlogs und Dramaanalysen – dominieren weiterhin die Feeds und beweisen ihre Widerstandsfähigkeit angesichts dieser „unaufhaltsamen Welle“.

Ein Aufruf an die Community und die Plattform

Diese Belästigung ist leider kein Einzelfall: Sie spiegelt ein strukturelles Problem auf Plattformen wie Twitch wider, wo Streamerinnen überproportional häufig Opfer von Online-Belästigung werden, die oft als bloßes „Drama“ abgetan wird. Pokimane verkörpert diesen Kampf und hat ihren Kanal trotz der Trolle zu einer Content-Hochburg ausgebaut – doch zu welchem Preis? Treue Fans und Beobachter fordern gleichermaßen mehr Moderation und betonen, dass hinter der Ikone eine Frau steht, die von der täglichen Flut unerbittlicher Kritik erschöpft ist.

Zusammenfassend verdeutlicht Pokimanes Geschichte die anhaltenden Probleme in Online-Communities, wo weiblicher Erfolg allzu oft als Vorwand für Hass dient. Ihr Fall ist keine Ausnahme, sondern vielmehr ein Symptom eines umfassenderen Problems, das viele weibliche Content-Creator betrifft. Ihre Widerstandsfähigkeit ist zwar bewundernswert, sollte aber keine Voraussetzung für Erfolg auf diesen Plattformen sein. Die Verantwortung liegt gleichermaßen bei den sozialen Medien wie bei den Nutzern: Ohne ein kollektives Bewusstsein und konkrete Maßnahmen gegen Cybermobbing werden diese „unkontrollierbaren Wellen“ weiterhin Stimmen – und Bestrebungen – zum Schweigen bringen, bevor sie sich vollständig entfalten können.