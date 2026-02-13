Im Rampenlicht zeigten Katy Perry und Justin Trudeau ein wunderbares Zusammenspiel.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Katy Perry und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau stehen im Rampenlicht und in den sozialen Medien und sind nicht länger unbemerkt. Ihre jüngsten Auftritte auf Instagram haben die Aufmerksamkeit auf ihre Beziehung neu entfacht, die sich durch eine sehr öffentliche und offene Zurschaustellung von Nähe auszeichnet.

Eine Geschichte, die im Herbst 2025 offiziell angekündigt werden soll.

Katy Perry und Justin Trudeau machten ihre Beziehung im Oktober 2025 während einer Reise nach Paris anlässlich des Geburtstags der Künstlerin offiziell. Obwohl diese Bekanntgabe überraschend kam, kursierten bereits seit dem Sommer zuvor Gerüchte. Im Juli 2025 zeigten Fotos, die von mehreren Medien veröffentlicht wurden, die beiden Prominenten bei einem gemeinsamen Abendessen in Montreal. Weder das Umfeld der Sängerin noch das des Politikers äußerten sich damals zu den Bildern. Seitdem haben sich ihre gemeinsamen öffentlichen Auftritte gehäuft und alle Zweifel an der Art ihrer Beziehung ausgeräumt.

Bemerkenswerte öffentliche Auftritte

Das Paar wurde in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Reisen gesichtet, insbesondere nach Japan und in die Schweiz. Diese gemeinsamen Unternehmungen, sowohl offizielle als auch private, trugen dazu bei, das Bild eines eng verbundenen Duos zu festigen, das sich vor Fotografen wohlfühlt. Am 10. Februar teilte Katy Perry mehrere gemeinsame Fotos auf ihrem Instagram-Account.

Auf einem der Fotos sieht man sie lächelnd, offensichtlich im Urlaub in den Bergen. Auf einem anderen posieren sie bei einem romantischen Abendessen. Ohne große Erklärungen abzugeben, ließ die Sängerin die Bilder für sich sprechen. Die „Firework“-Sängerin, die es gewohnt ist, Einblicke in ihren Alltag mit ihren Followern zu teilen, zeigt hier eine intimere Seite ihres Privatlebens, wahrt dabei aber eine gewisse Diskretion hinsichtlich der Details.

Eine Patchworkfamilie, die sich durch Diskretion auszeichnet.

Im selben Post teilte Katy Perry auch einen Moment mit ihrer Tochter Daisy Dove, die im August 2020 von ihr und dem Schauspieler Orlando Bloom geboren wurde. Die Sängerin achtet darauf, das Gesicht ihres Kindes nie zu zeigen – eine Entscheidung, die ihrem Wunsch entspricht, die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen.

Katy Perry und Orlando Bloom trennten sich 2025 nach neun Jahren Beziehung. Justin Trudeau hingegen ist Vater von drei Kindern – Xavier (geb. 2007), Ella-Grace (geb. 2009) und Hadrien (geb. 2014) – aus seiner Ehe mit Sophie Grégoire. Das Paar gab seine Trennung im August 2023 nach 18 Jahren Ehe bekannt. Diese gemeinsame Erfahrung als getrennt lebende Eltern scheint ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ohne auf die Details ihrer Familiensituation einzugehen, zeigen beide Prominente den Wunsch, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Eine Komplizenschaft, die Reaktionen hervorruft

Die Beziehung zwischen einem internationalen Popstar und einem (ehemaligen) Regierungschef erregt natürlich Aufsehen. Jeder gemeinsame Auftritt wird genauestens beobachtet, jedes Foto kommentiert. In den sozialen Medien reichen die Reaktionen von Überraschung bis Begeisterung. Manche begrüßen diese unerwartete Verbindung, während andere die Vereinbarkeit zweier so unterschiedlicher Welten wie der internationalen Musikszene und der kanadischen Politik infrage stellen. Ungeachtet dessen zeugen die in den letzten Wochen geteilten Bilder von einer echten Verbindung: Blicke, spontane Lächeln, intime Momente.

Letztendlich etablieren Katy Perry und Justin Trudeau durch gemeinsame öffentliche Auftritte und einige sorgfältig ausgewählte Posts nach und nach das Bild eines eng verbundenen Paares. Die beiden Prominenten meistern den Spagat zwischen ihren anspruchsvollen Karrieren und familiären Verpflichtungen mit Bedacht und lassen dabei dennoch ihre echte Verbundenheit durchscheinen.