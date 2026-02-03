Search here...

Auf die Kritik, „super alt auszusehen“, antwortet diese Schauspielerin.

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid » (La Femme de ménage)

In einer Branche, in der Aussehen oft mehr zählt als Talent, weigern sich einige Prominente, angesichts unangemessener Bemerkungen zu schweigen. Kürzlich sorgte die amerikanische Schauspielerin und Model Amanda Seyfried für Schlagzeilen, nachdem sie wegen ihres Alters kritisiert worden war. Ihre Reaktion löste eine Welle der Unterstützung aus und entfachte die Debatte über den Zusammenhang zwischen Alter und Filmindustrie neu.

Ein Kommentar zu viel

Alles begann mit einem Online-Kommentar: Ein Nutzer behauptete, Amanda Seyfried sähe „total alt“ aus. Ein leider häufiger Ausdruck in den sozialen Medien, doch diesmal ließ die amerikanische Schauspielerin Amanda Seyfried ihn nicht unkommentiert. Statt aggressiv zu reagieren, entgegnete sie: „Ich bin 40.“ Eine sachliche und entwaffnend ehrliche Antwort, die Eindruck machte. Ihre Reaktion wurde umgehend von ihren Fans und vielen Beobachtern gelobt, die darin ein starkes Zeichen gegen den ständigen Druck sahen, dem Frauen in der Unterhaltungsbranche ausgesetzt sind.

Hollywood und die Angst vor dem Zeitablauf

Amanda Seyfried, die durch „Mean Girls“ berühmt wurde und für ihre Rollen in „Mank“ und „Les Misérables“ gefeiert wurde, ist bekannt dafür, sich gegen die an Frauen im Filmgeschäft gestellten Maßstäbe auszusprechen. Ihre Reaktion verdeutlicht einmal mehr ein wiederkehrendes Problem: Altersdiskriminierung. In einem System, in dem Jugend oft als Marketinginstrument gilt, werden Schauspielerinnen über dreißig trotz ihrer Erfahrung und ihres Talents mitunter an den Rand gedrängt.

Eine inspirierende Antwort

Indem Amanda Seyfried gelassen und stolz ihr Alter bekennt, erinnert sie uns daran, dass Älterwerden nichts Schlimmes ist – im Gegenteil, es zeugt von einer reichen persönlichen und künstlerischen Entwicklung. Viele Kommentatoren im Internet lobten ihre Haltung und sahen darin ein Beispiel für Selbstbewusstsein und eine Einladung, unsere Sicht auf weibliche Schönheit zu verändern.

Mit dem einfachen Satz „Ich bin 40“ machte Amanda Seyfried aus einer sexistischen Bemerkung eine Gelegenheit zur gemeinsamen Reflexion. Älterwerden ist kein Makel, sondern ein Beweis dafür, dass man sich weiterentwickelt – und in Hollywood beginnt diese Botschaft erst jetzt Gehör zu finden.

„Sie sieht aus wie ein Alien“: FKA Twigs' poetischer Look spaltet die sozialen Medien.
Mit 46 Jahren teilt Kate Hudson ihre Pariser Looks und ihr Winterbad in Frankreich.

