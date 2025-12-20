Kylie Minogue, verkleidet als Frau Weihnachtsmann, strahlt wie Mariah Carey.

Zum Jahresende werden bestimmte Stimmen zu warmen und tröstlichen Ankerpunkten. Kylie Minogue reiht sich elegant in diese Tradition ein und schenkt uns einen strahlenden und herzlichen Weihnachtsmoment. Ohne sich mit Mariah Carey vergleichen zu wollen, feiert sie Weihnachten auf ihre ganz eigene Art – mit Schwung, Herzlichkeit und Brillanz.

Eine glamouröse und ausgesprochen moderne Mrs. Claus

Kylie Minogue besitzt das seltene Talent, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei ihrer Identität treu zu bleiben. Mit ihrer neuen Single „XMAS“ unterstreicht der australische Star ihre besondere Verbindung zu ihrem Publikum und ihr Gespür für verbindende Projekte. Sie versprüht ansteckende Energie und inspirierendes Selbstvertrauen und verkörpert eine entschieden positive Sicht auf Körperbild und Altern.

Im Musikvideo zu „XMAS“ verwandelt sich Kylie Minogue in eine strahlende und fröhliche Weihnachtsfrau. Sie schreitet durch bezaubernde Schneelandschaften, umgeben von überdimensionalen Geschenken, funkelnden Lichtern und einem glitzernden Schlitten. Ihre Paillettenkleider unterstreichen ihren eleganten Stil und ihre offensichtliche Freude am spielerischen Umgang mit Weihnachtstraditionen. Jede Einstellung strahlt Freude, Unbeschwertheit und die Lust aufs Feiern aus.

Ein herzlicher Empfang in den britischen Charts

Das exklusiv für Amazon produzierte Musikvideo zu „XMAS“ besticht durch seine elegante Ästhetik und seinen visuellen Anspruch. Die Inszenierung fängt die Atmosphäre großer Weihnachtsshows ein und bewahrt gleichzeitig einen modernen Pop-Sound. Kylie Minogue versucht nicht, ein bekanntes Erfolgsrezept zu kopieren; sie erschafft eine Welt, die ihren eigenen Stil widerspiegelt – fröhlich und tanzbar. Das Ergebnis ist ein wahrer Freudenmoment, der alle Generationen in einem gemeinsamen Musikgenuss vereint.

Musikalisch feierte „XMAS“ in Großbritannien beachtliche Erfolge. Der Song avancierte zu einem der meistgehörten Lieder jener Zeit, begünstigt durch strategische Radioeinsätze und die anhaltende Verbundenheit des Publikums mit der Künstlerin. Er stammte aus der Jubiläumsausgabe des Albums „Kylie Christmas (Fully Wrapped)“, einem Kultalbum, das die enge Verbindung zwischen Kylie Minogue und der Magie der Weihnachtszeit erneut unterstrich.

Weihnachtsköniginnen mit komplementären Universen

Es ist unmöglich, über Weihnachtsmusik zu sprechen, ohne Mariah Carey zu erwähnen – eine unverzichtbare Figur des amerikanischen Weihnachtsfestes. Ihr legendärer Song verbindet die Menschen Jahr für Jahr und berührt sie zutiefst. Weit davon entfernt, als Gegensätze wahrgenommen zu werden, verkörpern diese beiden Künstlerinnen unterschiedliche und doch sich ergänzende Visionen der Weihnachtszeit. Mariah Carey steht für die große, emotionale und stimmgewaltige Tradition, während Kylie Minogue eine mitreißende und tanzbare Feier verkörpert. Zwei Stile, zwei Energien, zwei einzigartige Handschriften von inspirierenden Frauen.

Ein freudiger Jahresabschluss

Für Kylie Minogue ist dieses festliche Event die logische Fortsetzung eines ohnehin schon erfolgreichen Jahres. Sie geht gelassen und voller Freude an die Feiertage heran und betrachtet „XMAS“ als Geschenk an die Öffentlichkeit, nicht als Ziel, das es zu erreichen gilt. Ungeachtet der endgültigen Chartplatzierungen zählt für sie vor allem das gemeinsame Erleben, die Geselligkeit und die Freude am Zusammensein.

Kurz gesagt: Mit „XMAS“ erinnert uns Kylie Minogue daran, dass Weihnachtsmusik modern und zutiefst positiv sein kann. Sie beweist, dass man strahlen kann, indem man einfach seine Einzigartigkeit feiert. Ein festlicher Song voller Wärme und Eleganz, ideal für die Weihnachtszeit.