In einem goldenen Kleid erstrahlt Ester Expósito beim Filmfestival von Cannes.

Ester Expósito, die spanische Schauspielerin und Model, bekannt für ihre Rolle als Carla Rosón Caleruega in der Netflix-Serie „Élite“, sorgte bei der Vorführung des Films „Die Schlacht von de Gaulle: Das Zeitalter des Eisens“ auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 für einen besonders umwerfenden Auftritt. Sie stach als wahrer „Goldener“ des Abends hervor, gehüllt in ein goldenes Kleid, das bei jedem Schritt das Licht einfing.

Ein goldenes Kleid mit zwei Gesichtern

Das Herzstück dieses Auftritts, das goldene Kleid von Ester Expósito, besticht durch seine zweiteilige Konstruktion, die mit einem markanten Kontrast von Materialien und Volumen spielt. Entworfen, um die Scheinwerfer einzufangen, präsentiert es eine schillernde Goldpalette, die jede Bewegung der Schauspielerin in ein faszinierendes Lichtspiel verwandelt. Diese Dualität zwischen der Struktur des Oberteils und der Leichtigkeit des Rocks verleiht dem Ensemble eine architektonische und zugleich ätherische Dimension, die der Feierlichkeit des Ganges über den roten Teppich in Cannes perfekt entspricht.

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Zwischen kontrollierter Struktur und solarer Brillanz

Das Oberteil des Kleides betont Struktur und Präzision. Das aus Bändern gefertigte Mieder wird von grafischen Ausschnitten unterbrochen, die die Silhouette scharf definieren. Diese Konstruktion verleiht dem Gesamtdesign eine beinahe skulpturale Dimension und spielt gleichzeitig mit den Kontrasten zwischen geschlossenen Flächen und strategisch platzierten Öffnungen.

Am Saum des Kleides ändert sich der Stil leicht: Ein feines Netzgewebe, besetzt mit schimmernden Applikationen, setzt den goldenen Effekt des Oberteils fort und verleiht dem Kleid zusätzliche Leichtigkeit und Dynamik. Um diese glamouröse Silhouette zu vervollständigen, trug Ester Expósito ihr Haar offen und fließend, wodurch ihr Gesicht natürlich umspielt und die strahlende Gesamtwirkung unterstrichen wird.

Mit diesem goldenen Kleid sorgte Ester Expósito für einen der strahlendsten Auftritte der 79. Filmfestspiele von Cannes. Ein Stildemonstration, die architektonische Strenge mit funkelnder Brillanz vereint und ihren Platz unter den neuen Stilikonen des roten Teppichs untermauert.