In einem Federkleid feiert Cindy Crawford ein spektakuläres Comeback auf dem Laufsteg.

Bei einer spektakulären Modenschau am Times Square in New York am 17. Mai 2026 feierte Cindy Crawford ihr Comeback auf dem Laufsteg in einer ebenso skulpturalen wie unvergesslichen Silhouette. Für die Präsentation der Cruise-Kollektion 2027 eines großen italienischen Luxusmodehauses schwebte das amerikanische Supermodel in einem schwarzen, vollständig aus Federn gefertigten Kleid über den Laufsteg.

Ein Kleid aus Federn

Das Herzstück dieses Auftritts ist die außergewöhnliche Handwerkskunst der Federn, aus denen das gesamte Kleid besteht. Weit davon entfernt, bloß dekorativ zu sein, bedeckt das Federkleid die Silhouette von Kopf bis Fuß und verleiht dem Stoff eine lebendige und natürliche Anmutung. Bei jedem Schritt, den Cindy Crawford tut, wiegen sich die Federn sanft im Wind und erzeugen eine optische Dynamik, die die Silhouette von innen heraus belebt.

Die Entscheidung für Schwarz ist eine weitere Stärke dieses Outfits. Durch die Wahl einer komplett monochromen Farbpalette lenkt die Designerin die Aufmerksamkeit ganz auf das Material selbst: Die Federn zeichnen sich nicht mehr durch ihre Farbe aus, sondern durch ihre Textur, ihre Reflexionen und ihr Spiel mit dem Licht. Diese minimalistische Farbpalette verleiht dem Kleid eine beinahe grafische Dimension, irgendwo zwischen Mode und Kunstinstallation.

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Die Rückkehr einer Ikone

Neben dem Kleid selbst ist es Cindy Crawfords Präsenz, die diesem Moment eine besondere Bedeutung verleiht. Als Ikone der Topmodel-Welt seit den 1980er- und 1990er-Jahren hat sie die Modegeschichte wie kaum ein anderes Model vor ihr geprägt. Mit ihren 60 Jahren zieht sie auf dem Laufsteg weiterhin alle Blicke auf sich – mit ihrer Figur und ihrem Charisma – und beweist damit, dass eine Modelkarriere keine Frage des Alters ist.

Eine Vielzahl ikonischer Figuren

Cindy Crawford war nicht die Einzige, die alle Blicke auf sich zog. Auch Paris Hilton lief über den Laufsteg und sorgte mit ihrer neuen braunen Haarfarbe und einem dramatischen, fließenden gelben Kleid für Aufsehen. Zahlreiche Prominente aus der Unterhaltungs- und Sportwelt saßen in der ersten Reihe und unterstrichen damit die Bedeutung, die das Modehaus dem Event beimaß.

Mit diesem Auftritt erinnert uns Cindy Crawford daran, was eine großartige Modenschau so magisch macht. Ihr schwarzes Federkleid, architektonisch und organisch zugleich, zurückhaltend und theatralisch, wird eines der eindrucksvollsten Bilder dieser New Yorker Präsentation bleiben.