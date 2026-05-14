Mit 68 Jahren sorgte Sharon Stone in einem „ultra-eleganten“ weißen Kostüm für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Sharon Stone sorgte kürzlich beim TCM Classic Film Festival im Egyptian Theatre in Los Angeles für Aufsehen. Sie trug einen weißen Hosenanzug und eine neue Frisur, die alle Blicke auf sich zog. In den Kommentaren zu ihrem Auftritt wurde ihr „äußerst eleganter“ Look gelobt.

Ein weißer Anzug, meisterhaft bis ins kleinste Detail geschneidert.

Für ihren Auftritt beim TCM Classic Film Festival wählte Sharon Stone einen komplett weißen Zweiteiler. Das Herzstück: ein strukturierter Blazer mit Schildpattknöpfen, offen über einem passenden Tanktop getragen, kombiniert mit einer perfekt sitzenden, geraden Hose. Eine schlichte, aber dennoch architektonische Silhouette, die präzise Verarbeitung statt auffälliger Details betonte.

An den Füßen trug die Schauspielerin Gucci-Lackleder-Loafer mit Horsebit-Verschluss, ein charakteristisches Modell des italienischen Modehauses. Als Schmuck wählte sie ein schlichtes goldenes Kettenarmband und einen passenden Ring – eine minimalistische Wahl, die die klaren Linien des Looks unterstrich. Ihr Make-up war dezent und betonte ihren strahlenden Teint mit einem Hauch rosigem Rouge und einem natürlichen Lippenstift. Dieses Ensemble beweist, dass Sharon Stone zu den Ikonen zeitloser Eleganz in Hollywood zählt.

Die fabelhafte Sharon Stone vor ihrem Gespräch mit TCM-Moderator Eddie Muller anlässlich der Vorführung von „Misfits – Nicht ganz unangebracht“ (1961). #TCMFF (mit freundlicher Genehmigung von TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6. Mai 2026

Die Rückkehr zu langen Haaren

Während ihr Outfit zweifellos Eindruck machte, sorgte Sharon Stones Frisur für die größte Begeisterung. Seit 1998 war die Schauspielerin für ihre Kurzhaarfrisuren – Pixie-Cuts und elegante Bobs – bekannt. Diesmal begeisterte sie mit goldblondem Haar, dessen Stufen das Gesicht umspielten und das weich und fließend gestylt war.

Tina Farey, Redaktionsleiterin bei Rush, analysierte diesen neuen Look: „Sharon Stone hat ihren eckigen Lob gegen einen Stil eingetauscht, der an ihren Look der 90er-Jahre erinnert. Die Schauspielerin kombinierte ihr voluminöses Föhnstyling mit einem wunderschönen Kaschmirblond, einem pflegeleichten, warmen Farbton. Dieser Farbton harmoniert perfekt mit einem natürlich hellen Ansatz, während die beigefarbenen, karamellfarbenen und honigfarbenen Highlights für Tiefe und Dimension sorgen.“ Eine sorgfältig inszenierte Typveränderung, die dem wichtigsten Trend dieser Saison entspricht: der „C-Locke“, einer nach innen gedrehten Haarlocke, die dem Buchstaben C ähnelt.

Eleganz kennt kein Alter.

In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen unter den Beiträgen zu ihrem Auftritt. Viele lobten ihre Wahl des weißen Hosenanzugs und die Modernität ihres Looks. „Ultra elegant“ lautete einer der Kommentare von Internetnutzern, die Sharon Stone für ihr Outfit überschwänglich lobten.

Abgesehen vom Stil sendet dieser Auftritt eine starke Botschaft. Wie die amerikanische Schauspielerin und das Model Brooke Shields oder vor ihr die amerikanische Schauspielerin Kelly Rutherford gehört Sharon Stone zu jenen Frauen, die sich weigern, nach einem gewissen Alter in Vergessenheit zu geraten. Indem sie klare Moderegeln – elegante Schnitte, eine architektonische Silhouette, eine neue Frisur – aufgreift, erinnert sie uns daran, dass Eleganz und Wagemut nicht den „jüngeren Generationen“ vorbehalten sind. Diese Botschaft findet besonders großen Anklang in einer Branche, die sogenannte reife Frauen immer noch gerne an den Rand drängt.

Mit ihrem weißen Hosenanzug und den neuen langen Haaren sorgte Sharon Stone für einen der meistdiskutierten Looks des TCM Classic Film Festival 2026. Ein Auftritt, der – falls noch weitere Beweise nötig waren – bestätigt, dass die Schauspielerin frei von altersbedingten Einschränkungen ist.