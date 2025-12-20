„Rasier dich ab“: Selena Gomez wird nach ihrem jüngsten Auftritt Opfer von Bodyshaming.

Selena Gomez erntete kürzlich Kritik für einen „Haarschatten“ über ihrer Oberlippe in einer Instagram-Story, was eine Welle gehässiger Kommentare auslöste. Mit selbstironischem Humor reagierte die amerikanische Sängerin und Songwriterin, indem sie weibliche Körperbehaarung normalisierte und sich an Internetnutzer wandte, die die Realität des weiblichen Körpers nicht kennen.

Eine Geschichte, die Chaos auslöst

In einem von Entertainment Tonight geteilten Video spricht ein Follower Selena Gomez unverblümt auf ihren angeblichen „Schnurrbart“ an. Sichtlich amüsiert reagiert die Sängerin und Schauspielerin gelassen und antwortet offen: „Ich verstehe, ich habe Melasma und einen Pickel. Das liegt an der Sonne, Sonnenschutz ist ein Muss, aber es ist kein Schnurrbart.“ Ihr unbeschwerter Ton und ihr Humor entkräften den Spott sofort und lenken gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf weit verbreitete Hauterkrankungen wie Melasma, die viele Menschen betreffen und durch Sonneneinstrahlung auftreten können.

Selenas Offenheit verwandelt oberflächliche Kritik in eine wertvolle Lektion in Selbstakzeptanz und der Normalität unterschiedlicher Hauttöne. Anstatt sich zu verstecken oder zu rechtfertigen, erinnert sie uns daran, wie wichtig es ist, unrealistische Schönheitsideale zu entmystifizieren. Diese humorvolle und aufrichtige Reaktion unterstreicht zudem ihre Fähigkeit, eine potenziell negative Situation in einen Moment der Aufklärung und Stärkung zu verwandeln.

Body Shaming: Weibliche Körperbehaarung ist ein Tabu

„Rasier es ab!“: Solche Aufforderungen zeugen von einer toxischen Norm, in der jegliche Körperbehaarung bei Frauen als skandalös oder inakzeptabel gilt. In ihrem Dokumentarfilm „Frei und haarig!“ prangert die Cartoonistin Vicdoux die erheblichen Kosten – an Zeit, Geld und Schmerzen – der erzwungenen Haarentfernung für Frauen an und verdeutlicht den enormen sozialen Druck, der ihren Alltag prägt.

Die Expertin Jade Debeugny plädiert in ihrem Beitrag „Weibliche Körperbehaarung im Film“ für die Normalisierung weiblicher Körperbehaarung und zeigt auf, wie Film und Medien dazu beitragen können, diese unrealistischen Schönheitsideale abzubauen und ein natürlicheres und befreiteres Bild des weiblichen Körpers zu fördern. Ihre Arbeit regt uns gemeinsam dazu an, den gesellschaftlichen Druck rund um weibliche Körperbehaarung zu hinterfragen und eine Kultur zu entwerfen, die körperliche Vielfalt ohne Wertung oder Einschränkung akzeptiert.

Eine feministische und befreiende Antwort

Selena Gomez ruft dazu auf, mit den ungeschriebenen Regeln zu brechen: Körperbehaarung, Melasma und Pickel sind normal, nicht „ekelhaft“. Ihre Botschaft richtet sich insbesondere an junge Frauen, die oft unter sozialem und medialem Druck stehen. Sie plädiert dafür, „aufzuhören, sich selbst zu verletzen, um anderen zu gefallen“. Indem sie ihren Körper und ihr unretuschiertes Aussehen stolz präsentiert, stellt sie die von den sozialen Medien propagierten Schönheitsideale von „glatter“ und „perfekter“ Haut infrage und beschleunigt deren Dekonstruktion.

Über die Akzeptanz des eigenen Körpers hinaus fördert es Authentizität und Selbstmitgefühl und erinnert uns daran, dass Verletzlichkeit und Hautunregelmäßigkeiten keine Schwächen, sondern Ausdruck von Freiheit und Stärke sind. Sein Ansatz geht über eine rein ästhetische Botschaft hinaus: Er ist ein Aufruf, unser Verhältnis zu unserem Körper, unser Selbstvertrauen und den normativen Druck, den die Gesellschaft auf junge Frauen ausübt, zu überdenken.

Dieser bedauerliche Vorfall erinnert uns daran, dass Frauenkörper noch immer viel zu oft unrealistischen und Schuldgefühle auslösenden Erwartungen ausgesetzt sind. Mit Humor und Authentizität reagiert Selena Gomez und wandelt Kritik in ein starkes Zeichen gegen Bodyshaming um. Ihre Haltung ermutigt die Öffentlichkeit, insbesondere junge Frauen, ihren Körper anzunehmen und sich den Schönheitsidealen von Social Media und Gesellschaft zu widersetzen.