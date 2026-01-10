Elon Musks Tochter sorgt mit einem unerwarteten Look für Aufsehen

Die neue Valentinstagskampagne der Marke Savage x Fenty katapultiert Vivian Wilson, Elon Musks entfremdete Transgender-Tochter, in den Vordergrund der Modewelt – als selbstbewusste, glamouröse und entschieden moderne Frau.

Eine unerwartete Muse für Rihanna

Für „Love So Savage“, die Valentinstagskollektion 2026 von Savage x Fenty, ließ sich Rihanna von der Göttin Aphrodite inspirieren, einem Symbol für Liebe, Schönheit und Begierde. An ihrer Seite verkörpert Vivian Wilson diese Vision auf eindrucksvolle Weise und steht fernab vom medialen Schatten ihres Vaters (Elon Musk). Mit 21 Jahren markiert die junge Frau einen Wendepunkt in ihrer Modelkarriere, nach mehreren hochkarätigen Auftritten während der Fashion Week und ihrem Debüt bei inklusiven Marken.

Vivian Wilson für Fenty pic.twitter.com/j3N7pAy5gH — Luv (@cherrymagazinee) 9. Januar 2026

Eine Ästhetik aus Marmor und Spitze

In den Bildern posiert Vivian vor einer Kulisse aus Marmorsäulen und -statuen, die in goldenes Licht getaucht sind und an einen neu interpretierten antiken Tempel erinnern. Sie trägt ein schwarzes Spitzenensemble mit roten Blumen, dazu einen passenden Minirock und scharlachrote Strumpfhosen – ein Look, der Romantik und Glamour gleichermaßen ausstrahlt. Gemeinsam mit der amerikanischen Schauspielerin Lovie Simone, der Plus-Size-Content-Creatorin Emma Arletta und anderen Talenten bildet sie eine Galerie von Körpern und Gesichtern, die die Grenzen traditioneller Schönheitsideale verwischt.

Savage x Fenty, ein inklusives Manifest

Von Anfang an hat sich Rihannas Marke als Manifest der Vielfalt positioniert und feiert alle Körpertypen, Hauttöne und Geschlechtsidentitäten. Mit der Wahl von Vivian Wilson als Muse für die Valentinstagskollektion sendet Savage x Fenty eine klare Botschaft: Liebe – zu sich selbst, zu anderen, zu verschiedenen Körpern – kennt keine Normen und schon gar keine vorgeschriebene Kleidung.

Vivian Wilson hat sich damit als Gesicht einer Generation etabliert, die familiäre, soziale und geschlechtsspezifische Normen ablehnt. Seit der New York Fashion Week macht sie aus einem potenziell bloß bekannten Namen eine Plattform für Ausdruck und Freiheit. Im schimmernden Marmor von Savage x Fenty erscheint die „verstoßene Tochter“ vor allem als junge Frau, die auf ihre Weise eine neue Mythologie der Sichtbarkeit von Transpersonen schreibt.