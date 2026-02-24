Dieser Hollywoodstar wird Audrey Hepburn auf der Leinwand verkörpern; die Fans sind geteilter Meinung.

Lily Collins, die durch die Serie „Emily in Paris“ internationale Berühmtheit erlangte, hat nun bestätigt, dass sie die legendäre Audrey Hepburn in einem neuen Film über die Entstehung des Klassikers „Frühstück bei Tiffany“ verkörpern wird. Dieser noch unbetitelte Spielfilm erzählt die Geschichte hinter den Kulissen der romantischen Komödie aus dem Jahr 1961, die seither zu einem Meilenstein der Film- und Modegeschichte geworden ist.

Lily Collins, eine „Erbin des Audrey-Stils“

Der Film basiert auf Sam Wassons Bestseller „Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman“, der die Entstehungsgeschichte des Films und seinen Einfluss auf die Darstellung der modernen Frau im Film nachzeichnet. Die britisch-amerikanische Schauspielerin, Model, Autorin und Produzentin Lily Collins wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern das Projekt auch produzieren.

Auf Instagram teilte Lily Collins ein ikonisches Foto von Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“, um die Neuigkeit zu verkünden. Dazu schrieb sie eine Nachricht, in der sie ihre langjährige Bewunderung für die Hollywood-Ikone zum Ausdruck brachte. Sie erklärte, diese Rolle sei der Höhepunkt einer fast zehnjährigen Entwicklung und sie fühle sich geehrt und freue sich sehr, endlich darüber sprechen zu können.

Seit Jahren wird Lily Collins regelmäßig mit Audrey Hepburn verglichen, insbesondere wegen ihrer Figur, ihrer großen Augen und ihres Retro-Chic-Stils. Selbst ihr berufliches Umfeld zieht diese Parallele: Ihr Stiefvater, Malcolm McDowell, beschrieb Lilys Leinwandpräsenz als „etwas von Audrey Hepburn“.

Die Fans sind hinsichtlich der Besetzung gespalten.

Während einige Zuschauer diese scheinbar naheliegende Wahl begrüßten, waren andere Filmfans deutlich skeptischer. Auf Reddit und X (ehemals Twitter) lobten zahlreiche Kommentare Lily Collins' äußerliche Ähnlichkeit und ihre Eleganz und deuteten an, dass sie eine der wenigen Schauspielerinnen sei, die das Erbe fortführen könnten.

Leider gibt es ebenso viele Kritikpunkte. Einige Kommentatoren im Internet halten ihr Schauspiel für „zu beschränkt“, um eine Legende wie Audrey Hepburn darzustellen, und meinen, ihr „perfektes Mädchen“-Image, das an „Emily in Paris“ erinnert, fehle die nötige Tiefe für eine Filmbiografie. Andere gehen sogar so weit, ihre Energie als „zu aufdringlich“ zu bezeichnen, das Gegenteil von Audrey Hepburns Ernsthaftigkeit und Zurückhaltung, und hätten lieber eine andere Schauspielerin oder sogar die amerikanische Sängerin und Songwriterin Ariana Grande gesehen, die sich manche Fans für diese Rolle gewünscht hatten.

Zwischen Tribut und immensem Druck

Dieses Projekt verspricht ein wahrer Balanceakt zu werden: Audrey Hepburns Ausstrahlung zu würdigen, ohne sie einfach nur zu imitieren. Indem der Film die Aspekte hinter den Kulissen der Dreharbeiten in den Mittelpunkt stellt, anstatt die gesamte Lebensgeschichte der Schauspielerin zu erzählen, könnte er einen intimeren Einblick in die Entstehung eines Mythos bieten – von der chaotischen Vorproduktion bis hin zu den Spannungen am Set. Für Lily Collins ist die Herausforderung immens: selbst die anspruchsvollsten Fans zu überzeugen und gleichzeitig ihre ganz eigene, unverwechselbare Note in die Rolle einzubringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sozialen Medien zwar bereits gespalten sind, eines aber sicher ist: Dieses Biopic sorgt schon lange vor Drehbeginn für viel Aufsehen und dürfte nach seiner Veröffentlichung noch mehr Aufsehen erregen.