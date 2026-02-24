„Meine Beine, meine größte Unsicherheit“: Miss Frankreich 2015 enthüllt ihre Krankheit.

Hinter Krone und Lächeln verbergen sich auch intime Realitäten. Camille Cerf, Miss France 2015, gab kürzlich auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie an Lipödem leidet, einer immer noch wenig bekannten Erkrankung. Dieses offene Bekenntnis stellt gängige Vorstellungen über den Körper und seine Veränderungen infrage.

„Bei mir wurde Lipödem diagnostiziert.“

In ihrem Video verkündet Camille Cerf: „Ich habe die Diagnose Lipödem erhalten.“ Ein kurzer Satz, aber voller Bedeutung. Sie spricht von ihren Beinen, die sie, wie sie sagt, lange versteckt hat: „Jahrelang habe ich sie vor euch versteckt und sie euch nur verhüllt gezeigt.“

Trotz Sport und Lymphdrainage bleiben die Symptome bestehen. Schwellungen, unerklärliche Blutergüsse, Schmerzen am Ende des Tages oder bei Hitze, Cellulite … all diese Anzeichen verschwinden nicht durch Disziplin oder Willenskraft. Ihre Geschichte erinnert uns an eine wichtige Wahrheit: Nicht alle körperlichen Veränderungen sind auf mangelnde Anstrengung zurückzuführen. Manchmal liegt eine Erkrankung wie Lipödem dahinter.

Lipödem, eine Krankheit, über die noch immer zu wenig bekannt ist

Lipödem ist eine fortschreitende Erkrankung des Fettgewebes. Sie ist gekennzeichnet durch eine abnorme und unverhältnismäßige Fettansammlung unter der Haut, vorwiegend an den Beinen, von der Hüfte bis zu den Knöcheln. Wichtig ist, dass die Füße in der Regel nicht betroffen sind, was die Unterscheidung von Lipödem und anderen Erkrankungen wie beispielsweise Lymphödem erleichtert.

Anders als eine einfache Gewichtszunahme verschwindet ein Lipödem nicht durch eine strenge Diät oder intensives Training. Es handelt sich nicht um ein Problem des Lebensstils, sondern um eine medizinische Erkrankung. Diese Unterscheidung ist in einer Gesellschaft, in der der Körper von Frauen häufig kritisch beäugt, kommentiert und beurteilt wird, von entscheidender Bedeutung.

Was sind die Symptome?

Die Symptome variieren je nach Stadium, aber bestimmte Anzeichen treten häufig wieder auf:

Symmetrische Schwellung der Beine, manchmal auch der Arme

Ein Gefühl von Schwere oder Spannung

Schmerzen, die spontan oder bei Berührung auftreten

Neigung zu Blutergüssen

Unebenmäßige Hautstruktur, grübchenartiges Aussehen

Überempfindlichkeit der betroffenen Bereiche

Die Erkrankung verläuft in drei Hauptstadien: Zunächst bleibt die Haut glatt, das Unterhautgewebe verdickt sich jedoch; dann treten tastbare Unregelmäßigkeiten und Knoten auf; schließlich kann die betroffene Extremität deutlich an Umfang zunehmen. In manchen Fällen kann sich ein Lymphödem entwickeln und die Symptome verschlimmern.

Wer ist betroffen?

Lipödem betrifft fast ausschließlich Frauen. Es tritt häufig in Zeiten starker hormoneller Veränderungen auf: Pubertät, Schwangerschaft und Wechseljahre. Diese hormonelle Komponente ist eine der Hauptursachen für seine Entstehung. Experten vermuten zudem eine mögliche genetische Veranlagung sowie vaskuläre oder lymphatische Faktoren.

Trotzdem sind die genauen Mechanismen noch immer unzureichend erforscht. Viele Frauen warten jahrelang auf eine Diagnose, da ihre Symptome manchmal fälschlicherweise auf Übergewicht zurückgeführt werden.

Worte, die befreien

Indem Camille Cerf ihre Lipödem-Erkrankung öffentlich macht, verleiht sie einem Gefühl Ausdruck, das viele Frauen teilen. Ihre Geschichte trägt dazu bei, gängige Vorstellungen zu verändern: Nein, manche Körperformen sind kein Zeichen von „fehlender Willenskraft“. Ja, ein Körper kann schön sein und gleichzeitig die Spuren einer Krankheit tragen. Ihre Botschaft ist zutiefst körperpositiv: Dein Wert bemisst sich weder an der Festigkeit deiner Beine noch an der Ebenmäßigkeit deiner Haut. Eine Diagnose schmälert weder deine Schönheit noch deine Stärke oder deinen Wert.

Letztendlich trägt Camille Cerf – Miss Frankreich 2015 – dazu bei, das Tabu um das Lipödem zu brechen. Es geht ihr nicht nur darum, ihre Erfahrungen zu teilen, sondern auch darum, das Bewusstsein für diese Erkrankung zu schärfen. Ein besseres Verständnis hilft, voreilige Urteile und ungerechtfertigte Schuldgefühle zu vermeiden. Jeder Körper erzählt seine eigene Geschichte. Wenn er erkrankt, ist er weder schuld noch weniger bewundernswert. Indem wir über diese Realitäten informieren, ihnen zuhören und sie respektieren, können wir ein gerechteres, sanfteres und inklusiveres Bild vom weiblichen Körper entwickeln.