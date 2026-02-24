Mit 37 Jahren sorgt Emma Stone in einem minimalistischen Look für Furore.

Emma Stone verzauberte kürzlich den roten Teppich der BAFTAs 2026 mit minimalistischer Eleganz von Louis Vuitton. Die für ihre Rolle im Film „Bugonia“ nominierte Schauspielerin entschied sich für einen schlichten Look, der für Furore sorgte.

Ein legendäres schwarzes Kleid bei den BAFTAs

Emma Stone erschien am 22. Februar 2026 bei der Verleihung der 79. British Academy Film Awards in London in einer maßgeschneiderten schwarzen Robe von Louis Vuitton. Das Kleid bestach durch einen Neckholder-Ausschnitt mit einem großen, tropfenförmigen Dekolleté und eine fließende, bodenlange Silhouette mit Schleppe. Der offene Rücken unterstrich die dezente Sinnlichkeit, während der seidige Stoff einen Hauch von „stillem Luxus“ ohne überflüssige Verzierungen vermittelte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Just Jared (@justjared)

Minimalistische Accessoires und ein minimalistischer Beauty-Look

Die Schauspielerin rundete ihren Look mit Jimmy Choo Minny Sandalen mit Stilettoabsatz, minimalistischen Louis Vuitton Ohrringen und einem Diamantarmband ab. Ihr Haar war locker hochgesteckt, einige Strähnen umspielten ihr Gesicht, und ihr Make-up beschränkte sich auf schwarzen Eyeliner und einen puderrosa Lidschatten von Nina Park und Mara Roszak. Diese Wahl stand im Kontrast zu den extravaganteren Outfits auf dem roten Teppich und bewies die Wirkung von „Weniger ist mehr“.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Nina Park (@ninapark)

Emma Stone, zweifache Oscar-Preisträgerin („La La Land“, „Poor Things“), untermauert ihren Status als Stilikone. Ihre sechste BAFTA-Nominierung (Beste Hauptdarstellerin für Yorgos Lanthimos’ „Bugonia“) wird von einem Stil begleitet, der bereits jetzt die Frühlingstrends prägt: architektonische Schnitte und tiefes Schwarz. Dieser Look verkörpert die Weiterentwicklung des roten Teppichs hin zu einer reifen und selbstbewussten Eleganz.