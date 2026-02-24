Search here...

Mit 37 Jahren sorgt Emma Stone in einem minimalistischen Look für Furore.

Léa Michel
Emma Stone verzauberte kürzlich den roten Teppich der BAFTAs 2026 mit minimalistischer Eleganz von Louis Vuitton. Die für ihre Rolle im Film „Bugonia“ nominierte Schauspielerin entschied sich für einen schlichten Look, der für Furore sorgte.

Ein legendäres schwarzes Kleid bei den BAFTAs

Emma Stone erschien am 22. Februar 2026 bei der Verleihung der 79. British Academy Film Awards in London in einer maßgeschneiderten schwarzen Robe von Louis Vuitton. Das Kleid bestach durch einen Neckholder-Ausschnitt mit einem großen, tropfenförmigen Dekolleté und eine fließende, bodenlange Silhouette mit Schleppe. Der offene Rücken unterstrich die dezente Sinnlichkeit, während der seidige Stoff einen Hauch von „stillem Luxus“ ohne überflüssige Verzierungen vermittelte.

Minimalistische Accessoires und ein minimalistischer Beauty-Look

Die Schauspielerin rundete ihren Look mit Jimmy Choo Minny Sandalen mit Stilettoabsatz, minimalistischen Louis Vuitton Ohrringen und einem Diamantarmband ab. Ihr Haar war locker hochgesteckt, einige Strähnen umspielten ihr Gesicht, und ihr Make-up beschränkte sich auf schwarzen Eyeliner und einen puderrosa Lidschatten von Nina Park und Mara Roszak. Diese Wahl stand im Kontrast zu den extravaganteren Outfits auf dem roten Teppich und bewies die Wirkung von „Weniger ist mehr“.

Emma Stone, zweifache Oscar-Preisträgerin („La La Land“, „Poor Things“), untermauert ihren Status als Stilikone. Ihre sechste BAFTA-Nominierung (Beste Hauptdarstellerin für Yorgos Lanthimos’ „Bugonia“) wird von einem Stil begleitet, der bereits jetzt die Frühlingstrends prägt: architektonische Schnitte und tiefes Schwarz. Dieser Look verkörpert die Weiterentwicklung des roten Teppichs hin zu einer reifen und selbstbewussten Eleganz.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
