Wird die amerikanische Snowboard-Ikone Chloe Kim an den Olympischen Spielen in Italien teilnehmen?

Chloe Kim, die amerikanische Snowboard-Halfpipe-Ikone, zweifache Olympiasiegerin und Social-Media-Star mit über einer Million Instagram-Followern, steht aufgrund einer im Training erlittenen Schulterluxation vor einer ernsthaften Unsicherheit bezüglich ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina.

Ein Snowboardstar mit mehreren Rekorden

Mit 25 Jahren dominiert Chloe Kim seit einem Jahrzehnt die Halfpipe der Frauen: Goldmedaillen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022, acht X-Games-Goldmedaillen – damit stellte sie Shaun Whites Rekord ein – und der Weltmeistertitel 2025. Sie qualifizierte das US-Team für Mailand-Cortina im Mai 2025, indem sie die Weltrangliste anführte, mit dem historischen Ziel, den Titel „Hattrick“ (drei Goldmedaillen in Folge) zu gewinnen. Mit einer großen Fangemeinde in den sozialen Medien verbindet sie in ihren Beiträgen sportliche Höchstleistungen, Humor und Einblicke in ihren Alltag und hat damit eine Million Instagram-Follower und ein enormes Engagement erzielt.

Schockierende Verletzung in der Schweiz

Am 8. Januar 2026 stürzte Kim während eines Trainings in Laax, Schweiz, mit dem Gesicht voran gegen die Wand der Halfpipe und kugelte sich dabei die Schulter aus – ein Vorfall, den die Weltmeisterin selbst als „total dümm“ bezeichnete. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt den Sturz und ihre schmerzverzerrten Gesichter, begleitet von besorgten Followern: „Ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Ich bin gerade in der Schweiz und hatte gleich an meinem zweiten Trainingstag diesen total dümmlichen Sturz …“ Trotz allem bleibt sie optimistisch, da sie sich gut bewegen kann und nur geringe Schmerzen hat, fürchtet aber erneute Schulterluxationen.

Status der Olympischen Spiele ungewiss

Eine MRT-Untersuchung soll in Kürze den Schweregrad ihrer Verletzungen klären. Da jedoch erst am 9. Januar 2026 mit einer öffentlichen Stellungnahme zu rechnen ist, bleibt ihre Teilnahme an den Halfpipe-Wettbewerben (6.–7. Februar) ungewiss, und es besteht die Gefahr einer längeren Verzögerung. Die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina beginnen am 6. Februar, sodass nur wenig Zeit für die Genesung bleibt. Kim fühlt sich in Topform fürs Snowboarden und ist bereit, nach ihrer Freigabe zurückzukehren.

Diese Verletzung gefährdet eine beispiellose Leistung: als erste Athletin drei Goldmedaillen in Folge in der Halfpipe der Frauen zu gewinnen. Trotz eines Rückschlags im Dezember 2025 aufgrund einer weiteren, nicht näher spezifizierten Verletzung verkörpert Kim Widerstandsfähigkeit, unterstützt von einer riesigen Fangemeinde in den sozialen Medien, wo sie ihre Emotionen offen teilt. Ihr Weg ist inspirierend, denn sie verwandelt jeden Rückschlag in eine Chance für ein Comeback.