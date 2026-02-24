„Die Form ist seltsam“: Das skulpturale Kleid dieser amerikanischen Schauspielerin spaltet die Gemüter.

Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sorgte kürzlich bei den BAFTAs 2026 mit einem skulpturalen Kleid für Furore, dessen Form gleichermaßen faszinierte wie verwirrte, sodass einige Zuschauer urteilten, die Form sei „seltsam“.

Ein skulpturales Kleid, erstarrt mitten im Strudel

Bei den diesjährigen BAFTAs erschien Chase Infiniti in einer maßgeschneiderten Kreation von Louis Vuitton, die sie gemeinsam mit ihren Stylisten Wayman + Micah entworfen hatte. Das tief burgunderrote Kleid umspielte ihre Brust und ging dann in einen voluminösen Trompetenrock über, der ein fließendes Volumen erzeugte und den Eindruck erweckte, der Stoff sei mitten im Tanz erstarrt.

Der Saum dieses Kleides, beschrieben als „in Bewegung gefangen, inmitten eines Wirbelwinds“, erinnerte an eine starre Welle oder eine skulpturale Blütenkrone – ganz anders als die üblicherweise fließenden Silhouetten des roten Teppichs. Mit seinen klaren, fast architektonischen Linien evozierte die Silhouette Haute Couture und zeitgenössische Kunst zugleich.

Ein Look, der viel Lob erhalten hat… aber noch lange nicht allgemein beliebt ist.

In der Modepresse wurde der Look als einer der auffälligsten auf dem roten Teppich der BAFTAs 2026 gefeiert und immer wieder als einer der unvergesslichsten des Abends genannt. Die Reaktionen des Publikums fielen jedoch gemischter aus: Während viele die Kühnheit und den skulpturalen Effekt des Kleides lobten, empfanden andere die Silhouette als irritierend. Sie meinten, der Schnitt des Rocks habe eine „seltsame Form“ und störe die Harmonie des Körpers.

Dieser Effekt eines in der Bewegung erstarrten Rocks, der als dynamische Illusion konzipiert ist, spaltet die Gemüter: Für manche ist es eine geniale und künstlerische Idee; für andere wirkt das Volumen zu starr, fast schon optisch unbequem. Diese Polarisierung ist typisch für hochkonzeptionelle Outfits, die entweder Begeisterung oder Ablehnung hervorrufen.

Chase Infiniti, die neue Obsession für den roten Teppich

Auch wenn das Kleid für Diskussionen sorgen mag, steht eines fest: Chase Infiniti hat sich als eine der modischen Entdeckungen der Saison etabliert. Dank ihrer wiederholten Kooperationen mit Louis Vuitton und der Arbeit ihrer Stylisten Wayman + Micah präsentiert die Schauspielerin stets strukturierte, gewagte und bis ins Detail durchdachte Silhouetten und gilt mittlerweile als absolute Stilikone auf dem roten Teppich.

In diesem Kontext ist dieses Kleid, dessen Linienführung von manchen als „seltsam“ empfunden wird, Teil einer bewussten Strategie: jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Moment zu machen, selbst wenn dies bedeutet, Konventionen zu brechen. Und auf einem roten Teppich, der oft von altbekannten Kleidern dominiert wird, ist es genau dieses Wagnis, das es auszeichnet.