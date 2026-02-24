Search here...

„Die Form ist seltsam“: Das skulpturale Kleid dieser amerikanischen Schauspielerin spaltet die Gemüter.

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sorgte kürzlich bei den BAFTAs 2026 mit einem skulpturalen Kleid für Furore, dessen Form gleichermaßen faszinierte wie verwirrte, sodass einige Zuschauer urteilten, die Form sei „seltsam“.

Ein skulpturales Kleid, erstarrt mitten im Strudel

Bei den diesjährigen BAFTAs erschien Chase Infiniti in einer maßgeschneiderten Kreation von Louis Vuitton, die sie gemeinsam mit ihren Stylisten Wayman + Micah entworfen hatte. Das tief burgunderrote Kleid umspielte ihre Brust und ging dann in einen voluminösen Trompetenrock über, der ein fließendes Volumen erzeugte und den Eindruck erweckte, der Stoff sei mitten im Tanz erstarrt.

Der Saum dieses Kleides, beschrieben als „in Bewegung gefangen, inmitten eines Wirbelwinds“, erinnerte an eine starre Welle oder eine skulpturale Blütenkrone – ganz anders als die üblicherweise fließenden Silhouetten des roten Teppichs. Mit seinen klaren, fast architektonischen Linien evozierte die Silhouette Haute Couture und zeitgenössische Kunst zugleich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von UpscaleHype (@upscalehype)

Ein Look, der viel Lob erhalten hat… aber noch lange nicht allgemein beliebt ist.

In der Modepresse wurde der Look als einer der auffälligsten auf dem roten Teppich der BAFTAs 2026 gefeiert und immer wieder als einer der unvergesslichsten des Abends genannt. Die Reaktionen des Publikums fielen jedoch gemischter aus: Während viele die Kühnheit und den skulpturalen Effekt des Kleides lobten, empfanden andere die Silhouette als irritierend. Sie meinten, der Schnitt des Rocks habe eine „seltsame Form“ und störe die Harmonie des Körpers.

Dieser Effekt eines in der Bewegung erstarrten Rocks, der als dynamische Illusion konzipiert ist, spaltet die Gemüter: Für manche ist es eine geniale und künstlerische Idee; für andere wirkt das Volumen zu starr, fast schon optisch unbequem. Diese Polarisierung ist typisch für hochkonzeptionelle Outfits, die entweder Begeisterung oder Ablehnung hervorrufen.

Chase Infiniti, die neue Obsession für den roten Teppich

Auch wenn das Kleid für Diskussionen sorgen mag, steht eines fest: Chase Infiniti hat sich als eine der modischen Entdeckungen der Saison etabliert. Dank ihrer wiederholten Kooperationen mit Louis Vuitton und der Arbeit ihrer Stylisten Wayman + Micah präsentiert die Schauspielerin stets strukturierte, gewagte und bis ins Detail durchdachte Silhouetten und gilt mittlerweile als absolute Stilikone auf dem roten Teppich.

In diesem Kontext ist dieses Kleid, dessen Linienführung von manchen als „seltsam“ empfunden wird, Teil einer bewussten Strategie: jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Moment zu machen, selbst wenn dies bedeutet, Konventionen zu brechen. Und auf einem roten Teppich, der oft von altbekannten Kleidern dominiert wird, ist es genau dieses Wagnis, das es auszeichnet.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Wer ist Gracie Abrams, die Sängerin, die ihre Beziehung zu Paul Mescal nun offiziell gemacht hat?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wer ist Gracie Abrams, die Sängerin, die ihre Beziehung zu Paul Mescal nun offiziell gemacht hat?

Händchenhaltend auf dem roten Teppich der BAFTA-Verleihung 2026 sorgten die amerikanische Singer-Songwriterin Gracie Abrams und der irische Schauspieler...

Bei den BAFTAs 2026 faszinierte das Kleid dieser Schauspielerin die Internetnutzer.

Auf dem roten Teppich der BAFTA 2026 zog eine Person besonders die Blicke auf sich: Die britische Schauspielerin...

In einem gotischen Kleid zieht dieses irische Model alle Blicke auf sich.

In einem roten Kleid mit gotischen Akzenten verzauberte die irische Reality-TV-Persönlichkeit, Moderatorin und Model Maura Higgins den roten...

Das dezente Piercing der Eiskunstläuferin fasziniert die Zuschauer.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 begeisterte Alysa Liu das Publikum nicht nur mit ihrer Eleganz auf dem Eis....

Am Strand glänzt Jessica Alba in einem zweiteiligen Outfit.

Sonnenschein, Liebe und ein Hauch von Kunst: Das ist der perfekte Cocktail, den Jessica Alba ihren Fans zum...

Als Influencerin der „Body-Positivity“-Bewegung spricht sie über ihre „kontroverse“ Beziehung zu dieser Bewegung.

Gabriella Lascano, eine langjährige Schlüsselfigur der Body-Positivity-Bewegung, überraschte ihre Community mit ihrer Distanzierung. In einem Meinungsvideo reflektiert sie...

© 2025 The Body Optimist