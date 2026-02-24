Mit 61 Jahren bezaubert Monica Bellucci auf dem roten Teppich in einem legendären schwarzen Kleid.

Die italienische Schauspielerin und Model Monica Bellucci begeistert weiterhin ihr Publikum. Bei den BAFTAs 2026 in London strahlte sie auf dem roten Teppich in einem schwarzen Kleid, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Eine bemerkenswerte Rückkehr zu den BAFTAs 2026

Am 22. Februar 2026 versammelte die BAFTA-Preisverleihung die größten Namen des internationalen Kinos in London. Zu den meistdiskutierten Auftritten des Abends zählte der von Monica Bellucci. Die italienische Schauspielerin sorgte für Furore, als sie in einem schwarzen Kleid, das an einen ihrer unvergesslichsten Looks aus dem Jahr 2015 erinnerte, über den roten Teppich schritt.

Ihrem Stil treu, wählte sie ein strukturiertes Design, das die Schultern mit einem Bardot-Ausschnitt und einem herzförmigen Dekolleté betonte. Dieser Auftritt markierte ein starkes Comeback bei einer prestigeträchtigen Veranstaltung, an der auch zahlreiche britische und internationale Filmgrößen teilnahmen.

Das kleine Schwarze, ein zeitloser Klassiker

Von Beginn ihrer Karriere an pflegte Monica Bellucci einen unverwechselbaren Stil: klare Silhouetten, luxuriöse Stoffe und eine Vorliebe für Schwarz. Für die BAFTAs 2026 wählte sie ein Etuikleid von Saint Laurent. Der figurbetonte Schnitt mit leicht ausgestelltem Rock verlieh dem Look eine subtile Dynamik. Die Wahl von Schwarz, einer Farbe, die sie besonders für formelle Anlässe bevorzugt, unterstreicht dieses Bild von zurückhaltender und raffinierter Eleganz.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin bei einem wichtigen Event eine ähnliche Silhouette wählt. Bereits 2015 beeindruckte sie mit einem vergleichbaren schwarzen Kleid und unterstrich damit ihren über die Jahre hinweg konsequenten Stil.

Mit Präzision ausgewähltes Zubehör

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Monica Bellucci außergewöhnlichen Schmuck. Besonders hervorzuheben ist ihre Vintage-Diamantkette von Cartier, die dem Ensemble einen Hauch von Glanz verlieh. Eine elegante Clutch rundete den Look perfekt ab, ohne vom Kleid abzulenken. Wie so oft setzte die Schauspielerin auf sorgfältig ausgewählte Accessoires, die ihr Outfit ideal ergänzten. Ihr einst tiefschwarzes Haar präsentierte sich nun mit braunen Highlights, die ihr Gesicht auf natürliche Weise umrahmten. Dieser Look entsprach ihrem Stil, der gleichermaßen klassisch und selbstbewusst ist.

Eine Eleganz, die Jahrzehnte überdauert.

Monica Bellucci, die in den 1990er-Jahren berühmt wurde, hat eine internationale Karriere im italienischen, französischen und Hollywood-Kino aufgebaut. Besonders in Filmen wie „Malèna“ und „Spectre“ hinterließ sie einen bleibenden Eindruck. Abgesehen von ihren Schauspielrollen ist ihr Image bis heute ein Synonym für mediterrane Eleganz.

Auch heute noch prägt sie den roten Teppich, ohne dabei ihren Stil zu verleugnen. In einer Welt, in der sich Trends rasant verändern, unterstreicht ihre Treue zu zeitlosen Linien ihre Ausstrahlung. Unter ihrem Einfluss wird das kleine Schwarze zum Inbegriff von Beständigkeit.

Bei den BAFTAs 2026 bewies Monica Bellucci einmal mehr, dass Eleganz keine Altersgrenze kennt. Mit ihrer Neuinterpretation des ikonischen schwarzen Kleides erinnerte sie uns daran, dass bestimmte Stilmerkmale Jahrzehnte überdauern, ohne an Wirkung zu verlieren. Die italienische Schauspielerin untermauerte ihren Status als feste Größe auf dem internationalen roten Teppich und blieb sich und ihrer zeitlosen Ästhetik treu.