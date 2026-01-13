In einem roten Kleid zeigt Jennifer Lopez ihre Showgirl-Seite und liefert einen der spektakulärsten Looks des Vor-Golden-Globes-Wochenendes 2026. Sie beweist einmal mehr, dass sie die Hollywood-Codes perfekt beherrscht und Eleganz und Showtalent gekonnt vereint.

Ein rotes Kleid, das für die Show entworfen wurde

Für die Vanity Fair x Amazon MGM Studios Party in der Bar Marmont in Los Angeles wählte Jennifer Lopez ein langes, komplett mit Perlen besticktes rotes Abendkleid mit Bandeau-Oberteil und einem Rock, der ihre Figur dezent enthüllte. Das Korsett betonte ihre Taille, während die Perlenstickerei und die transparenten Einsätze den Showgirl-Effekt verstärkten und an ein elegantes Cabaret-Revue-Kostüm erinnerten.

Glamouröse Details: Pelz, Schmuck und Make-up

Die Sängerin ergänzte ihr Outfit mit einer kurzen roten Kunstpelzjacke und einer passenden Samtclutch, um den divenhaften, theatralischen Charakter zu unterstreichen. Ihr karamellfarbenes Haar fiel in voluminösen Locken, dazu trug sie tiefroten Lippenstift und ein schimmerndes Choker-Halsband, das ihr Dekolleté dezent betonte.

Eine Modebotschaft nach einem turbulenten Jahresbeginn

Dieser Auftritt erfolgt, während sich Jennifer Lopez auf die Moderation der Golden Globes 2026 vorbereitet, obwohl sie für ihre gefeierte Rolle in „Kiss of the Spider-Woman“ keine Nominierung erhalten hat. Vor dem Hintergrund ihrer nun endgültigen Scheidung von Ben Affleck scheint sie Mode als Ausdrucksmittel zu nutzen: als das einer unabhängigen Frau, die stets im Rampenlicht steht und die Kontrolle über ihr Image hat.

Letztendlich bestätigt Jennifer Lopez mit ihrem Auftritt im roten Perlenkleid ihren Status als moderne Showgirl, die selbst ein schlichtes Event vor den Golden Globes im Handumdrehen in ein kleines Spektakel verwandeln kann. Ihr Look, eine Mischung aus transparenten Stoffen, Pelz und funkelndem Schmuck, offenbart eine Frau, die Selbstinszenierung mehr denn je als integralen Bestandteil ihrer öffentlichen Identität begreift.