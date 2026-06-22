„Ich wusste, wer er war“: Ester Expósitos Enthüllung über Kylian Mbappé fasziniert die Fans.

Ester Expósito, die beim Fernsehfestival von Monte-Carlo ausgezeichnet wurde, gab ein Interview, in dem eine bestimmte Aussage für Aufsehen sorgte. Auf die Frage des Medienportals Legend nach Kylian Mbappé, dessen Name in den letzten Monaten immer wieder mit ihrem in Verbindung gebracht wurde, ließ die spanische Schauspielerin die kurze Bemerkung fallen: „Ich wusste, wer er ist.“ Das weckte sofort das Interesse ihrer Fans.

Ein kurzer Hinweis auf Kylian Mbappé

Seit Jahresbeginn wird Ester Expósitos Name immer wieder mit dem des französischen Fußballers in Verbindung gebracht, und die beiden wurden bereits mehrfach zusammen gesehen. Bisher hat sich jedoch keiner von beiden öffentlich zu dieser Verbindung geäußert. Ihrer Diskretion entsprechend, ging Ester Expósito nur kurz auf das Thema ein und bestätigte lediglich, dass sie ihn kenne – angesichts des weltweiten Ruhms des Sportlers keine Überraschung. Ester Expósito bekräftigte zudem ihren Wunsch, ihre Privatsphäre zu schützen, und erklärte, sie wolle nicht, dass die Medienaufmerksamkeit ihre Karriere überschatte.

„Ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus.“

Abgesehen von dieser Anspielung war es vor allem ihre Beziehung zum Fußball, die einen bleibenden Eindruck hinterließ. „Ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus! Ich war in meinem Leben nur eine Handvoll Male in einem Stadion. Zuhause hat niemand Spiele im Fernsehen geschaut“, gestand sie Le Parisien . Und das trotz der Begeisterung für den Sport in Spanien: „Obwohl Spanien ein fußballbegeistertes Land ist, bin ich mit dieser Kultur nicht vertraut“, erklärte sie.

Ein Paradoxon in seinem neuen Film

Dieses Eingeständnis ist umso erfreulicher, als es zu einem ganz besonderen Zeitpunkt ihrer Karriere kommt. Ester Expósito hat gerade die Dreharbeiten zu „Baton“ abgeschlossen, ihrem ersten englischsprachigen Film, der in den USA gedreht wurde und dessen Handlung sich um einen Fußballspieler dreht. „Es ist eine Welt, die ich gerade entdecke, und bei diesem Film passiert alles gleichzeitig. Deshalb fange ich an, mich dafür zu interessieren“, erklärt sie amüsiert über den Zufall.

Eine aufstrebende Schauspielerin

In Monte Carlo wurde Ester Expósito mit der Goldenen Nymphe als beste internationale Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet – eine Anerkennung ihrer bereits beeindruckenden Karriere. Durch die Serie „Élite“ erlangte sie 2018, im Alter von nur 18 Jahren, internationale Bekanntheit und hat seitdem zahlreiche Projekte angenommen, um nicht auf einen bestimmten Rollentyp festgelegt zu werden. Demnächst ist sie im Thriller „Enfrentados: Marfil“ sowie in „Dante“ zu sehen, der kürzlich auf dem Tribeca Film Festival Premiere feierte.

Zwischen wohlüberlegten Einblicken in ihr Privatleben und dem ehrlichen Eingeständnis ihrer mangelnden Fußballkenntnisse unterstreicht Ester Expósito ihre diskrete Art und ihren festen Willen, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Eines ist sicher: Mit ihren internationalen Projekten wird die spanische Schauspielerin und das Model weiterhin für Schlagzeilen sorgen, vor allem dank ihres Talents.