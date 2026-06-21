Mit ihrer Strandkleidung signalisiert Elizabeth Hurley die Rückkehr eines Sommertrends.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley teilte auf Instagram einen Strandlook, der einen sehr praktischen Sommertrend zurückbringt: den Rock – oder Sarong – der über einem zweiteiligen Outfit getragen wird.

Der Strandrock, ein Sommertrend

Auf dem Foto posiert Elizabeth Hurley mit dem Rücken an einer Wand vor einigen Topfpalmen. Über ihrem schwarzen Strandoutfit trägt sie eine leichte, fließende Hose, die in der Taille geknotet und an den Seiten hochgeschlitzt ist, wodurch der Eindruck eines Wickelrocks entsteht. Der luftige und elegante Effekt verwandelt ein schlichtes Strandoutfit in einen wirklich stilvollen Look. Dieses Kleidungsstück, das über einem Bikini getragen werden soll, wird mit Sicherheit zu den Must-haves der Saison gehören.

Ein Stück, das seine eigene Marke trägt

Diese Wahl war kein Zufall. Elizabeth Hurleys Outfit stammt nämlich von ihrer eigenen Bademodenmarke, die sie vor rund zwanzig Jahren gründete. Als Designerin und Muse präsentiert Elizabeth Hurley ihre Kreationen regelmäßig auf ihrem Instagram-Account und untermauert damit ihren Status als führende Persönlichkeit der Strandmode. Sie meistert ihre unternehmerische Rolle mit derselben natürlichen Leichtigkeit wie ihre Auftritte auf dem roten Teppich.

Mit diesem Look beweist Elizabeth Hurley einmal mehr, dass sie die Regeln der Sommermode perfekt beherrscht. Indem sie den Rock über dem Bikini wieder aufleben lässt, signalisiert sie die Rückkehr eines Trends, der ebenso schick wie praktisch ist. Er wird Urlauberinnen, die nach Outfit-Ideen für den Sommer suchen, sicherlich inspirieren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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