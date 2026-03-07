„Ich habe meinen Körper nicht so gesehen wie andere Menschen“: Das Geständnis eines Stars der 1990er Jahre

In den 1990er-Jahren verkörperte sie für viele im Fernsehen ein Schönheitsideal. Doch hinter diesem Image erklärt die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Christina Applegate nun, dass sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Aussehen hatte. In mehreren Interviews der letzten Zeit sprach sie erneut über die Schwierigkeiten, mit denen sie schon in jungen Jahren aufgrund des Drucks ihres öffentlichen Images konfrontiert war.

Eine Fernsehikone, die zum Symbol der Schönheit wurde

Christina Applegate erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der Fernsehserie „Eine schrecklich nette Familie“, die von 1987 bis 1997 ausgestrahlt wurde. Die Figur, die oft als Inbegriff der attraktiven und beliebten jungen Frau dargestellt wurde, trug maßgeblich zu ihrem Ruhm bei. Im Laufe der Staffeln avancierte die Schauspielerin zu einer der führenden Persönlichkeiten des amerikanischen Fernsehens jener Zeit. Für viele Zuschauer verkörperte sie sogar das Schönheitsideal der 1990er-Jahre .

„Meine Probleme mit meinem Körperbild haben sich verschärft.“

In einem ausführlichen Interview mit dem New York Magazine erklärt Christina Applegate, dass dieses öffentliche Image nicht ihrer Selbstwahrnehmung entsprach. Sie schildert, wie der Aufstieg ihrer Karriere mit einer Verschärfung ihrer Probleme mit ihrem Körperbild einherging.

In einem weiteren Interview mit Vulture erklärte Christina Applegate, dass es ihr schwerfiel, sich in dem von den Medien und der Öffentlichkeit vermittelten idealisierten Bild wiederzuerkennen. Laut der Schauspielerin stand die Wahrnehmung ihres Aussehens durch andere in starkem Kontrast zu ihrer eigenen. Sie sprach von einem Gefühl der Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Schönheitsideal, das mit ihrer Rolle verbunden war, und ihrer persönlichen Wahrnehmung.

Ein schwieriges Verhältnis zu seinem Körper

Christina Applegate gab außerdem zu, in ihrer Jugend an Essstörungen gelitten zu haben. In dem von Vulture zitierten Interview sprach sie über ihr schwieriges Verhältnis zum Essen und die äußerst kritische Wahrnehmung ihres Aussehens während der Hochphase der Serie.

Solche Erfahrungen sind in der Unterhaltungsbranche, wo das Aussehen eine zentrale Rolle spielt, nicht ungewöhnlich. Mehrere Studien belegen, dass Schauspielerinnen und Prominente besonders unter dem Druck stehen, Schönheitsidealen zu entsprechen, was zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder Essstörungen führen kann.

Körperdysmorphie, eine noch immer wenig verstandene Störung

Christina Applegates Aussage erinnert mitunter an das, was Fachleute als körperdysmorphe Störung bezeichnen, eine Erkrankung, die durch „eine übermäßige Beschäftigung mit wahrgenommenen körperlichen Makeln“ gekennzeichnet ist. Laut dem National Institute of Mental Health (NIMH) „konzentrieren sich Menschen mit dieser Störung auf Unvollkommenheiten, die sie als sehr auffällig empfinden, obwohl diese Unvollkommenheiten für andere oft kaum wahrnehmbar sind.“

Diese Störung kann erhebliches Leiden verursachen und den Alltag beeinträchtigen. Experten weisen darauf hin, dass der soziale Druck in Bezug auf das Aussehen eine Rolle dabei spielen kann, wie manche Menschen ihren Körper wahrnehmen.

Ein Zeugnis, das auch heute noch nachhallt

Christina Applegates Enthüllungen sind Teil einer breiteren Debatte über den Druck, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen, insbesondere für Frauen in der Unterhaltungsbranche. Mehrere Schauspielerinnen haben in letzter Zeit über ähnliche Erfahrungen berichtet und uns daran erinnert, dass das von den Medien vermittelte Bild nicht immer die Realität hinter den Kulissen widerspiegelt.

Für viele Beobachter tragen diese Berichte dazu bei, eine breitere Diskussion über Schönheitsideale und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit anzustoßen. Christina Applegate wird in der kollektiven Erinnerung als eine der Ikonen des Fernsehens der 1990er-Jahre fortleben. Doch ihre Geschichte erinnert uns daran, dass das öffentliche Image eines Prominenten nicht immer dessen Privatleben widerspiegelt.

Indem sie über ihren Kampf mit ihrem Körperbild spricht, beleuchtet die Schauspielerin Christina Applegate eine Realität, die oft hinter dem Rampenlicht unsichtbar bleibt: den ständigen Druck, dem das Aussehen in der Unterhaltungsindustrie ausgesetzt ist.