„Es ist dein Körper“: Amanda Seyfried verteidigt Sydney Sweeney gegen Kritik an ihrer Figur

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin Amanda Seyfried hat ihre Kollegin, die Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney, in der Serie „The Housekeeper“ gegen die ständige Kritik an ihrem Aussehen verteidigt. In der Serie „Clique “ lobte Seyfried Sweeneys Selbstbewusstsein, mit dem sie ihre Kurven selbstbewusst präsentiert.

Eine starke Botschaft gegen Bodyshaming

Auf die immer wiederkehrende Kritik an Sydney Sweeney („Euphoria“, „White Lotus“) angesprochen, erklärte Amanda Seyfried: „Wenn ich sie sehe, wirkt sie völlig zufrieden mit sich selbst, und ich habe das Gefühl, sie feiert ihren Körper. Sie ist eine Frau, die ihren Körper auf eine absolut gesunde und schöne Weise feiert.“ Die Schauspielerin fügte hinzu, dass sie ihrer Tochter immer wieder sagt: „Es ist dein Körper, du bestimmst darüber. Er ist schön, egal wie er aussieht. Wenn du ihn also zeigen willst, nur zu! Genau das macht Sydney auch.“

Sydney Sweeney, ein Hauptziel der Kritik

Sydney Sweeney, der Shootingstar aus „Euphoria“ und „All But You“, sorgt mit jedem Auftritt für Furore, muss sich aber auch sexistischen Kommentaren über ihr Dekolleté ausgesetzt sehen. Amanda Seyfried unterstreicht ihr Talent und ihre Widerstandsfähigkeit angesichts dieses toxischen Drucks.

Mit ihrer Rede „Es ist dein Körper“ bietet Amanda Seyfried Sydney Sweeney kraftvolle, schwesterliche Unterstützung. Sie verbindet Humor mit einer Botschaft der Selbstermächtigung und erinnert uns daran, dass das Tragen von Kleidung, die das Dekolleté oder die Figur betont, keine Provokation, sondern ein Grundrecht ist. Dieses Schauspielerinnen-Duo inspiriert uns mit seiner Solidarität.

