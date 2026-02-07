Warum dieses Kleid, das bereits von Meghan Markle getragen wurde, für Kontroversen sorgt

Meghan Markle, die amerikanische Schauspielerin und spätere Herzogin von Sussex, trug kürzlich ein Kleid, das sie bereits 2018 getragen hatte, was in den Medien und online eine hitzige Debatte auslöste. Dieses modische Revival regte zum Nachdenken über das Wiederverwenden von Kleidung durch Prominente und die Bedeutung des Recyclings ikonischer Outfits an.

Ein Kleid, das eine Geschichte erzählt

Auf ihrem Instagram-Account postete die Herzogin von Sussex ein Foto von sich in einem marineblauen Kleid von Roland Mouret, das sie bereits 2018 beim Dinner der Royal Foundation trug, als sie mit ihrem Sohn Archie schwanger war. Dieses elegante und figurbetonte Midikleid hinterließ einen bleibenden Eindruck, als Meghan und Prinz Harry noch ihre royalen Pflichten wahrnahmen. Das erneute Auftauchen dieses Outfits fast acht Jahre später erregte natürlich die Aufmerksamkeit von Modebeobachtern.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Meghan Sussex Brasil | Fansite (@meghansbrasil)

Die Debatte um das „Wiederverwenden“ von Prominenten

Meghans Geste spiegelt einen wachsenden Trend wider: ikonische Kleidungsstücke werden wiederverwendet, anstatt systematisch neue zu kaufen. Für manche ist diese Entscheidung ein Weg, verantwortungsvollere und nachhaltigere Mode zu fördern.

Andere sehen darin hingegen einen „Marketingtrick“ oder den Versuch, ein vergangenes Image wiederzubeleben, insbesondere wenn es sich um ein Outfit handelt, das mit einem besonders öffentlichkeitswirksamen Moment in ihrem königlichen Leben in Verbindung gebracht wird.

Unterschiedliche Reaktionen und Interpretationen

In den sozialen Medien lobten einige Bewunderer diesen Ansatz und sahen ihn angesichts der Fast Fashion als inspirierend und beispielhaft für bewussten Konsum. Andere Kommentare deuteten auf eine Art kalkulierte Nostalgie oder eine Markenstrategie hin, die darauf abzielt, Meghan Markles Werte mit ihrer Marke „As Ever“ zu verknüpfen, die selbst durch solche Inhalte beworben wird.

Jenseits der Mode: ein kulturelles Symbol

Die Rückkehr dieses Kleides erinnert uns daran, dass die Kleidung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens weit mehr ist als bloße Kleidungsstücke: Sie wird zu einem Symbol der jeweiligen Epoche, zu Ausdruck persönlicher Geschichten und der öffentlichen Identität. In einer Welt, in der Prominente unter Beobachtung stehen, kann jede stilistische Entscheidung – ob beabsichtigt oder nicht – als Botschaft interpretiert werden.

Kurz gesagt, das Wiederauftauchen dieses Kleides, das zuvor von Meghan Markle getragen wurde, löst weit mehr als nur eine Modediskussion aus: Es regt zum Nachdenken über unser Verhältnis zur Mode, Nachhaltigkeit und die Geschichten an, die mit ikonischen Outfits erzählt werden. Ob als ökologische Geste, nostalgische Hommage oder Marketingstrategie betrachtet – diese Kleiderwahl sorgt weiterhin für Reaktionen.