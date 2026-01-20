Search here...

Ungeschminkt und im Schlafanzug löst Lindsay Lohan online Reaktionen aus.

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Fernab von roten Teppichen und Blitzlichtgewitter wählte Lindsay Lohan einen entspannten Wochenstart. Am 19. Januar 2026 teilte die „Freaky Friday“-Schauspielerin ein seltenes Foto von sich ungeschminkt auf Instagram. Darauf trug sie ihren dunkelblauen Pyjama mit weißem Saum. Mit der Bildunterschrift „Montagsenergie wird geladen… 💙“ bezauberte sie ihre Fans mit einem gelassenen Gesichtsausdruck – ein Zeichen neu gewonnener Gelassenheit.

Die Schönheit der Natur wird gefeiert

Gemütlich auf ihrem Sofa sitzend, zeigt sich Lindsay Lohan so, wie sie jeden Tag ist: offenes Haar über den Schultern, ein ehrliches Lächeln und ein strahlender Blick. Die Schauspielerin entfernt sich damit von den Hollywood-Standards, indem sie sich in den letzten Monaten immer häufiger ungeschminkt oder mit nur wenig Make-up zeigt. Bereits im April und August 2025 hatte sie mehrere ähnliche Selfies gepostet, auf denen sie im Schlafanzug oder direkt nach dem Aufwachen zu sehen war, und damit für eine authentischere Schönheit plädiert.

Ein neues Gefühl des Selbstvertrauens

Seit ihrem Umzug nach Dubai und ihrer allmählichen Rückkehr in die Filmwelt scheint Lindsay Lohan ein Gleichgewicht zwischen Privat- und Berufsleben gefunden zu haben. Indem sie diese natürlichen Momente teilt, vermittelt sie eine positive Botschaft von Selbstvertrauen und Freundlichkeit – weit entfernt von dem gequälten Image, das sie lange Zeit begleitete.

Mit diesem spontanen und ungeschminkten Selfie beweist Lindsay Lohan, dass sie kein Make-up braucht, um zu strahlen. Sie vereint Humor und Authentizität, zeigt eine ruhigere Seite von sich und inspiriert ihre Fans, ihre eigene natürliche Schönheit zu feiern.

Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
