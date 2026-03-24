Am Pool präsentiert Serena Williams ihre Figur in einem entspannten und selbstbewussten Look.

Die amerikanische Tennisspielerin Serena Williams, die als eine der größten Spielerinnen aller Zeiten gilt, teilte kürzlich einen entspannten Moment am Pool in einem einfachen, aber selbstbewussten Look, bestehend aus einem olivgrünen Kleid, einer flauschigen rosa Strickjacke und bequemen Mules.

Ein ansprechendes Hybrid-Outfit

Auf einer Reihe von Instagram-Fotos, die Mitte März 2026 veröffentlicht wurden, präsentiert sich Tennislegende Serena Williams in einem Look, der gleichermaßen lässig und elegant wirkt. Sie trägt einen olivgrünen Badeanzug, dezent aufgepeppt mit einer flauschigen, leicht offenen rosa Strickjacke, dazu UGG-Mules. Diese Mischung aus Strand-Flair und behaglichem Komfort sorgt für eine mühelose Silhouette – perfekt für einen Nachmittag am Pool.

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Begeisterte Reaktionen der Abonnenten

Die begeisterten Fans reagierten prompt: „Die Kombination aus Pullover, Strickjacke und Mules ist einfach genial!“ , riefen sie aus und lobten einen Look, der ebenso schlicht wie inspirierend ist und die Grenzen zwischen Loungewear und Sommermode stilvoll verwischt. Einige Kommentare sprühten sogar vor Bewunderung: „Ich liebe den Look!“ „Die unbeschwerte Ausstrahlung ist so schön!“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Serena Williams trotz der jüngsten Kritik an der Werbung für ein Schlankheitsmittel weiterhin einen unbestreitbaren Einfluss ausübt, viele Frauen zusammenbringt und eine treue Anhängerschaft inspiriert, die von ihrer ungehemmten Eleganz und ihrem Stilgefühl verzaubert ist.