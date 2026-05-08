„Mir gefiel das Ergebnis nicht“: Diese Sängerin spricht offen über ihre Schönheitsoperationen.

Im beliebten Podcast „Call Her Daddy“ von Alex Cooper sprach die amerikanische Sängerin Kesha offen über ihr Verhältnis zu ihrem Körper, den ästhetischen Druck, dem sie seit Beginn ihrer Karriere ausgesetzt ist, und eine Zeit, in der sie Entscheidungen traf, die sie heute bereut. Sie bietet eine realistische und mitfühlende Perspektive auf ihre Erfahrungen.

Eine „schreckliche Phase“, die sie zugibt

In dieser Folge sprach Kesha ganz offen über ihre früheren Schönheitsoperationen. „Ich hatte eine schreckliche Phase mit Fillern“, gestand sie. Und fügte in ihrer gewohnt direkten Art hinzu: „Mein Gott, es war furchtbar. Ich dachte nämlich: ‚Oh, das sollte ich tun.‘ Und dann merkte ich: ‚Mir gefällt das Ergebnis überhaupt nicht.‘“ Diese Aussage verdeutlicht perfekt die Falle, in die viele Frauen tappen: Sie treffen eine Entscheidung aus Pflichtgefühl statt aus echtem Wunsch. Kesha gibt das offen zu, und genau das macht ihren Bericht so wertvoll.

Der Druck des Blicks anderer Menschen

Im selben Gespräch reflektierte Kesha über ihre Erfahrungen seit Beginn ihrer Musikkarriere. „Seit Beginn meiner Karriere kommentieren die Leute meinen Körper“, vertraute sie an. Sie fuhr fort: „Ich verinnerliche diese Kommentare, nehme sie für bare Münze und versuche, meinen Körper dem anzupassen, was andere von mir erwarten.“ Eine eindringliche Aussage, die den gesamten Mechanismus des Drucks beleuchtet, dem Frauen in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind: sich anzupassen, sich zu verändern, einem äußeren Ideal zu beugen – auf Kosten ihrer eigenen Identität. Für Kesha ist die Schlussfolgerung klar: „Es ist ein ständiges Ringen mit der Gesellschaft, um zu bestimmen, was es bedeutet, eine Frau zu sein und was akzeptabel ist. Und obendrein dürfen wir nicht altern.“

Eine neue Ära, freier und friedlicher.

Heute spürt Kesha ganz deutlich eine andere Energie. Sie hat gerade die größte Tournee ihrer Karriere beendet, fast zwanzig Jahre nach dem Welterfolg ihres Songs „TiK ToK“. Eine süße Genugtuung nach Jahren eines langen Rechtsstreits, der sie aus dem Rampenlicht ferngehalten hatte.

Obwohl sie zugibt, gelegentlich sanftere Schönheitsbehandlungen anzuwenden – beispielsweise erwähnte sie in einem anderen Podcast im Juli 2025 eine in Korea beliebte Gesichtsbehandlung mit Lachs-DNA –, scheint Kesha im Großen und Ganzen Frieden mit ihrem Körper geschlossen zu haben. „Ich möchte, dass sich jeder wirklich authentisch fühlt und mit seinem besten Selbst verbunden ist“, erklärte sie Alex Cooper. Diese Botschaft der Akzeptanz spiegelt perfekt ihre heutige Lebenseinstellung wider.

Mit diesem Geständnis reiht sich Kesha in den wachsenden Kreis von Künstlern ein, die den Mut haben, offen über ihre früheren Schönheitsoperationen zu sprechen. Ihre aufrichtigen und tiefgründigen Worte erinnern uns daran, dass es nie zu spät ist, unser Verhältnis zum eigenen Aussehen zu überdenken. Und dass jenseits von Trends und gesellschaftlichem Druck Authentizität oft die schönste Balance darstellt.