Mit 55 Jahren bezaubert Claudia Schiffer mit einem romantischen Look

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Es gibt Fotos, die wie Postkarten aus England aussehen. Das deutsche Model, Schauspielerin und Filmproduzentin Claudia Schiffer teilte eines dieser Bilder, und ihre Follower waren begeistert. Auf ihrem Instagram-Account, dem über zwei Millionen Menschen folgen, präsentierte sie sich in idyllischer Umgebung, gekleidet in einem romantischen Outfit mit typisch britischem Charme.

Ein rustikales Erscheinungsbild zum Tag der Erde

Am 22. April 2026, dem Tag der Erde, postete Claudia Schiffer eine liebevoll gestaltete Instagram-Bilderserie mit der schlichten Bildunterschrift: „Happy Earth Day 💚“ . Das Titelbild zeigt sie vor der blumenbedeckten Fassade eines englischen Cottages, umgeben von einem prächtigen Rosenstrauch in voller Blüte, ihr treuer Hund zu ihren Füßen. Ein Bild, das die Schönheit des Frühlings und der Natur widerspiegelt.

Zu diesem Anlass wählte sie einen bordeauxroten V-Ausschnitt-Pullover mit Dreiviertelärmeln, den sie in einen langen, dunkelvioletten Faltenrock mit Blumen- und Vogelstickerei steckte. Dazu trug sie Ledersandalen im Gladiatorenstil, perfekt für einen Spaziergang durch einen ländlichen Garten. Ihr langes, leicht gewelltes blondes Haar trug sie offen.

Ein perfekt umgesetzter romantischer Look

Dieses Outfit erzählt eine Geschichte. Es ist eine gekonnte Mischung aus Komfort und Eleganz, aus moderner Weiblichkeit und einer fast schon idyllischen Ästhetik. Der detailreiche und farbenfrohe Rock bildet den Mittelpunkt des Looks, während der bordeauxrote Pullover für einen Hauch von Wärme sorgt und perfekt mit den Backsteinen des Hauses im Hintergrund harmoniert. Eine Farbharmonie, die alles andere als zufällig ist. Das ist Claudia Schiffers Kunst: ein Alltagsoutfit in einen modischen Moment zu verwandeln. Keine dramatische Inszenierung, nur eine natürliche Eleganz, die mühelos wirkt.

Fans feiern eine zeitlose Ikone

Unter dem Post gingen unzählige Kommentare ein. „Strahlend“, „ eine Ikone “, „immer noch so umwerfend wie eh und je“ … das Lob überschlug sich, und viele Internetnutzer lobten nicht nur den Look, sondern auch die anhaltende Ausstrahlung des Supermodels. Claudia Schiffer fasziniert weiterhin diejenigen, die sie in den 90er-Jahren kannten, und auch eine neue Generation, die sie durch ihre sorgfältig inszenierten Posts entdeckt.

Mit dieser schlichten, idyllischen Momentaufnahme erinnert uns Claudia Schiffer daran, warum sie zu den führenden Persönlichkeiten der Modelwelt zählt. Ein romantischer Blick, eine friedvolle Atmosphäre, eine Botschaft für den Planeten: Alles ist stimmig, harmonisch und inspirierend. Die deutsche Stilikone bezaubert weiterhin mit dem, was seit jeher ihr Markenzeichen ist: schlichte, natürliche Eleganz.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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