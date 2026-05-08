„Ultra-muskulös“: Eiza González beeindruckt mit einer neuen körperlichen Transformation

Wenn die mexikanische Schauspielerin und Sängerin Eiza González ein Foto auf Instagram postet, sind ihre Fans stets zur Stelle. Diesmal ist es ihre körperliche Verwandlung, die alle in ihren Bann zieht: Kürzlich präsentierte sie einen durchtrainierten Körper, der ihre Follower beeindruckte. Hinter dieser Metamorphose verbirgt sich ein besonders ambitioniertes Filmprojekt.

Eine beeindruckende Statur für seinen nächsten Film

Auf dem Foto posiert Eiza González mit erhobenen Armen vor dem Spiegel, den Rücken zugewandt, und präsentiert einen beeindruckend muskulösen Körper. Definierte Arme, ein durchtrainierter Rücken, eine selbstbewusste Haltung: ein deutlicher Unterschied zu ihrer bisherigen Figur. Ihren Fans, die ihre Trainingsfotos aus dem Fitnessstudio in den letzten Wochen verfolgt hatten, war die Veränderung natürlich aufgefallen. Einige spekulierten sogar, sie trainiere für die Rolle der „Wonder Woman“ in James Gunns kommendem DC-Universe-Film.

Die Antwort kam von der Schauspielerin selbst in der Bildunterschrift: „IRON JANE. 🎬 Willkommen in der Welt des Bodybuildings. Ich bin sehr stolz darauf, Janes Geschichte zu erzählen, und diese Reise liegt mir besonders am Herzen.“ Damit war alles gesagt. Unter dem Beitrag trudelten unzählige Kommentare ein. „Ultra-muskulös“, „beeindruckend“, „unwiedererkennbar“ … die Internetnutzer überschütteten sie mit Lob für ihren neuen Körper.

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"Iron Jane", sein neues großes Projekt

Der Film heißt „Iron Jane“ und wurde von Lissette Feliciano geschrieben und inszeniert, deren erster Spielfilm „Women is Losers“ auf dem SXSW-Festival für Aufsehen sorgte. Das Projekt wurde internationalen Einkäufern auf dem Filmmarkt in Cannes 2026 vorgestellt, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen an dieses Drama aus der Welt des weiblichen Bodybuildings bereits hoch sind.

Eiza González spielt Janie John, eine vielschichtige Figur, die nach einer schwierigen Kindheit diese Welt entdeckt. An ihrer Seite ist der amerikanische Schauspieler Brandon Sklenar zu sehen, der kürzlich in dem Film „The Housemaid“ mitwirkte und ihren Trainer, einen ehemaligen Champion, verkörpert. Die Geschichte verspricht, Themen wie Stärke, Verletzlichkeit und die Suche nach der eigenen Identität zu erkunden.

Eine Karriere, die an Fahrt gewinnt

Diese physische Transformation verdeutlicht Eiza González' absolutes Engagement für ihre Rollen. Die mexikanische Schauspielerin, bekannt für ihre Auftritte in „Baby Driver“, „Godzilla vs. Kong“, „I Care a Lot“ und der Netflix-Serie „3 Body Problems“, erweitert stetig ihr Repertoire. Und Eiza González' Terminkalender ist voller denn je.

Demnächst ist sie in Guy Ritchies neuem Film „In the Grey“ an der Seite des amerikanischen Schauspielers Jake Gyllenhaal und des britischen Schauspielers Henry Cavill zu sehen, sowie in Boots Rileys „I Love Boosters“ mit den amerikanischen Schauspielerinnen Keke Palmer und Demi Moore. Man kann mit Sicherheit sagen, dass ihre neue Figur in ihrer rasant aufsteigenden Karriere nicht unbemerkt geblieben ist.

Mit dieser Transformation beweist Eiza González einmal mehr, dass sie nichts halbherzig angeht. Zwischen künstlerischem Engagement, körperlichen Anforderungen und der Wahl anspruchsvoller Rollen beschreitet die mexikanische Schauspielerin weiterhin ihren einzigartigen Weg in Hollywood.