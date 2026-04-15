Hailey Bieber setzt auf diese auffälligen Farben, die 2026 im Trend liegen sollen.

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber sorgte beim Coachella-Festival 2026 für Furore. In einem kurzen gelben Kleid mit auffälligem pinkfarbenem Saum präsentierte sie einen Look, der bereits jetzt einige wichtige Modetrends für 2026 verkörpert.

Hailey Bieber in einem lebendigen Look

Beim Coachella-Festival (10.–19. April 2026) stand Hailey Bieber im Mittelpunkt der Festival-Begeisterung, sowohl wegen Justin Biebers mit Spannung erwartetem Bühnenauftritt als auch wegen des Pop-up-Stores rund um ihre Marke Rhode, die sie 2022 gegründet hatte. Für diesen Anlass wählte sie ein kurzes, gelbes Kleid mit leuchtend pinkfarbenen Borten, das schnell die Blicke auf sich zog und für viel Gesprächsstoff sorgte.

Bei dem Look handelte es sich um ein Vintage-Kleid von Dior, entworfen von John Galliano, aus der Herbst/Winter-Kollektion 1998/99. Mehrere Modezeitschriften hoben hervor, wie dieses Kleidungsstück zwei sehr begehrenswerte Elemente der Zeit vereinte: die Energie leuchtender Farben und das anhaltende Comeback des Slipdresses.

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Leuchtendes Gelb und Rosa kristallisieren sich bereits als die Farben heraus, die man im Auge behalten sollte.

Dieses Outfit wirkt so gut, weil es auf einer Farbkombination basiert, die sofort ins Auge fällt, ohne dabei kompliziert zu wirken. Gelb bringt Frische, während das leuchtende Pink dem Look eine mutige Note verleiht. Diese Farbwahl ist kein Zufall. Sie knüpft an den Trend zu kräftigen und fröhlichen Tönen in den Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 an, insbesondere an solche mit Kanariengelb, Magenta und anderen Farbkombinationen, die jeder Silhouette im Nu neue Energie verleihen.

Ein kurzes Kleid, das das Slipdress wieder ins Rampenlicht rückt

Abgesehen von den Farben entspricht der kurze, schmale Schnitt dieses Kleides dem Slipdress-Trend der 90er-Jahre – einer Silhouette, die bei steigenden Temperaturen immer wieder auftaucht. Genau das macht das Outfit so auffällig. Es wirkt optisch übersichtlich, vereint aber gleichzeitig mehrere starke Elemente: den Vintage-Charme von Galliano, die typische 90er-Jahre-Spitzenästhetik und den Wunsch nach kräftigeren Farben als den lange Zeit bevorzugten neutralen Tönen.

Coachella bestätigt seine Rolle als Modelabor

Dieser Look passt auch perfekt in diesen speziellen Kontext. Coachella wirkt jedes Jahr wie ein Trendbeschleuniger, und die Auftritte der Prominenten werden sofort genauestens unter die Lupe genommen. Mehrere Medien bezeichneten Hailey Biebers Auftritt als „einen der wichtigsten Modemomente des Wochenendes“.

Mit diesem kurzen gelben Kleid mit leuchtend pinkfarbenen Akzenten schlägt Hailey Bieber gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie lässt das Slipdress wieder aufleben, bestätigt die Rückkehr kräftiger Farben und erinnert uns einmal mehr daran, dass Coachella nach wie vor die perfekte Bühne ist, um die Modetrends der Saison zu präsentieren.