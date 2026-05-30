Mit 45 Jahren strahlt Jessica Alba in einem eleganten Spitzenlook.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba präsentierte auf Instagram ein schwarzes Outfit mit Spitze und kontrastierenden Details. Ihre Fans lobten ihren natürlichen Stil und ihren mühelosen Look.

Ein Spitzen-Camisole ist das Herzstück des Looks.

Das Herzstück dieses Outfits? Ein zartes schwarzes Trägertop aus durchbrochener Spitze mit dünnen Trägern. Mit seinem geschwungenen Ausschnitt und den floralen Motiven verleiht es dem Ensemble eine romantische Note. Eine elegante Basis, die Jessica Alba gekonnt mit auffälligeren Teilen kombiniert hat. Eine subtile Art, den zarten Look zu unterstreichen.

Der übergroße Blazer verleiht dem Outfit eine strukturierte Note.

Um die Leichtigkeit der Spitze auszugleichen, wählte Jessica Alba einen übergroßen schwarzen Blazer mit markanten Schultern. Dieser verleiht dem Look Struktur: Über die Schultern drapiert, rahmt er die Silhouette ein und gibt dem Outfit einen grafischen Touch. Dieses Spiel mit Kontrasten, das voll im Trend liegt, verwandelt ein romantisches Kleidungsstück in einen betont modernen und urbanen Look.

Leder-Bermudas und Riemchensandalen

Für den unteren Bereich ihres Outfits wählte Jessica Alba lange schwarze Leder-Bermudas – einer der wichtigsten Trends der Saison. Dazu kombinierte sie schwarze Sandalen mit Blockabsatz und Knöchelriemchen. Ein perfekt abgestimmtes, komplett schwarzes Ensemble von Kopf bis Fuß.

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Goldschmuck und strahlende Schönheit

Um ihrem monochromen Outfit etwas Wärme zu verleihen, wählte Jessica Alba einige goldene Akzente: zarte Creolen und eine mehrreihige Halskette mit feinen Anhängern. Dieses eine Detail genügte, um den komplett schwarzen Look aufzuhellen. Ihr Make-up bestand aus einem strahlenden, sonnengeküssten Teint, bronzefarbenem Make-up mit einem dezenten Smokey-Eye-Effekt und einem nudefarbenen Lippenstift. Ihr natürlich gewelltes, kastanienbraunes Haar mit Highlights unterstrich den Look perfekt – ein sonnengeküsster Look, der einen wunderschönen Kontrast zum Schwarz ihres Outfits bildete.

Mit zarter Spitze, robustem Leder und einem eleganten Blazer kreiert Jessica Alba einen ausgesprochen eleganten All-Black-Look. Sie beweist einmal mehr, dass ein durchdachtes Outfit von Kopf bis Fuß in Schwarz alles andere als eintönig sein muss.