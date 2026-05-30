„Alle sind in sie verliebt“: Diese aufstrebende Schauspielerin fasziniert Internetnutzer

Eine neue „Scream Queen“ erobert das Internet: Inde Navarrete. Durch den Horrorfilm „Obsession“ katapultierte sich die amerikanische Schauspielerin in den Ruhm und sorgt in den sozialen Medien für Furore.

„Obsession“, das Horrorphänomen des Jahres

Der Mitte Mai in den amerikanischen Kinos angelaufene Film „Obsession“ avancierte zu einem der größten Überraschungshits des Jahres 2026. Unter der Regie des jungen Filmemachers Curry Barker erzählt der Film die Geschichte von Bear, einem Angestellten eines Musikgeschäfts, der mithilfe eines verfluchten Gegenstands namens „One Wish Willow“ seine langjährige Freundin Nikki unsterblich in sich verliebt machen will. Doch der Wunsch verwandelt sich natürlich in einen Albtraum.

Der Film, eine Mischung aus übernatürlichem Horror, psychologischer Spannung und dem Thema Einwilligung, wurde von der Kritik gefeiert und erreichte auf Rotten Tomatoes über 90 %. Fast ausschließlich durch Mundpropaganda und virale Reaktionen getrieben, spielte er bei einem Budget von kaum einer Million Dollar weltweit fast 74 Millionen Dollar ein.

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Inde Navarrete, die neue „Scream Queen“

Im Zentrum dieser Begeisterung steht Inde Navarretes Darstellung der Nikki. Kritiker und Publikum loben ihre Verkörperung gleichermaßen als „ebenso herzzerreißend wie erschreckend“. Die Schauspielerin wechselt mühelos zwischen verschiedenen Stimmungen – der „perfekten“, erstarrten Ehefrau, der schreienden jungen Frau im Angesicht des Zusammenbruchs und schließlich der völlig kraftlosen Hülle – manchmal sogar innerhalb einer einzigen Szene. Das Magazin Deadline zögerte nicht und krönte sie kurzerhand zur „Scream Queen“.

Wer ist Inde Navarrete?

Inde Navarrette ist alles andere als eine Unbekannte – auch wenn sie sie gerade erst entdeckt hat. Geboren in Tucson, Arizona, machte sie sich bereits einen Namen als Sarah Cushing in der Serie „Superman & Lois“ (2021–2024). Außerdem war sie in „Tote Mädchen lügen nicht“ zu sehen. Für ihre anspruchsvolle Rolle in „Obsession“, die ihr während der Dreharbeiten, wie sie zugibt, zeitweise Angst einjagte, ließ sich Navarrette von Mia Goth in „Pearl“ inspirieren. Was ihre Zukunft angeht, fasste sie es kurz und bündig zusammen: Wenn das Horror-Genre sie will, beabsichtigt sie, ihm noch eine Weile treu zu bleiben.

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Internetnutzer sind begeistert

Vor allem online hat sich das „Navarrette-Phänomen“ rasant verbreitet. TikTok-Videos, Reaktionsvideos, Fan-Theorien: Die sozialen Medien sind voll von Lobeshymnen auf sie. In den Kommentaren herrscht immer wieder dieselbe Begeisterung: „Alle lieben sie“ und „Sie ist der neue große Star“. Viele bezeichnen Inde Navarrette bereits als den „nächsten großen Horror-Star“.

Mit „Obsession“ stahl Inde Navarrete nicht nur allen die Show, sondern eroberte auch das Internet. Zwischen Kritikerlob und Online-Bewunderung hat sie sich als Shootingstar des Jahres 2026 etabliert – und markiert zweifellos den Beginn einer vielversprechenden Karriere.