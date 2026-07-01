Mit 80 Jahren überrascht Helen Mirren mit einer neuen asymmetrischen Frisur

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Helen Mirren sorgte in Taormina, Italien, für Furore, indem sie sich die Haare asymmetrisch schneiden ließ – eine deutliche Abkehr von ihrem sonst so typischen Bob.

Ein bemerkenswerter Auftritt beim Taormina Filmfestival

In Italien, auf der Insel Sizilien, präsentierte Helen Mirren ihre neueste Stilüberraschung. Die Oscar-Preisträgerin besuchte das 72. Filmfestival von Taormina, eines der ältesten und renommiertesten Filmfestivals Europas. Auf dem roten Teppich zog sie sofort die Blicke der Fotografen auf sich – nicht nur mit ihrer Kleiderwahl, sondern vor allem mit ihrer dramatischen Haarverwandlung. Dieser Auftritt reiht sich nahtlos in ihre bisherigen unvergesslichen Auftritte auf Europas prestigeträchtigsten roten Teppichen ein.

Ein asymmetrischer Schnitt, eine Abkehr von ihrem charakteristischen Bob.

Helen Mirren, jahrelang bekannt für ihren schulterlangen Bob, hat sich für eine mutige Veränderung entschieden: Ihr Haar ist nun kurz bis zum Nacken geschnitten – in einem betont modernen, asymmetrischen Stil. Weit entfernt von einer subtilen Weiterentwicklung, hat Helen Mirren einen echten Wandel gewagt und mit dem Schnitt gebrochen, der jahrelang ihr Markenzeichen war. Ein Beweis dafür, dass Experimentierfreude auch mit 80 Jahren noch immer lebendig ist.

Ihr silbernes Haar kam voll zur Geltung.

Helen Mirren hat nicht nur ihre Frisur verändert, sondern steht auch weiterhin voll und ganz zu ihrem natürlich grauen Haar. Dieses Grau, das zu einem ihrer markantesten Merkmale geworden ist, wird nun mit einem kürzeren, strukturierteren Haarschnitt kombiniert, was seine Wirkung noch verstärkt. Diese Betonung des natürlichen Graus ist Teil eines umfassenderen Ansatzes zur Akzeptanz des Älterwerdens, für den sich Helen Mirren seit Jahren öffentlich einsetzt. Diese Übereinstimmung zwischen ihren Worten und ihrem Erscheinungsbild trägt dazu bei, dass sie für viele Frauen ein inspirierendes Vorbild ist.

Ein korallenfarbenes Kleid für den roten Teppich

Passend zu ihrer neuen Frisur trug Helen Mirren ein plissiertes Midikleid mit V-Ausschnitt in einem leuchtenden Korallton, der ihren Teint und den neuen Haarschnitt perfekt zur Geltung brachte. Ein verzierter Gürtel betonte ihre Taille und verlieh dem Ensemble einen Hauch von Haute Couture. Das elegante und zugleich strahlende Kleid verkörpert perfekt den Stil, den die Schauspielerin seit Jahrzehnten auf dem roten Teppich pflegt. Eine elegante Silhouette, die Modernität und Raffinesse vereint.

Passende Accessoires

Um ihren Look abzurunden, wählte Helen Mirren sorgfältig abgestimmte Accessoires. Sie trug metallisch glänzende Sandaletten mit Absatz, eine elegante goldene Clutch und ein besonders raffiniertes Diamant-Set – eine zarte Halskette mit Anhänger und lange Ohrhänger mit Edelsteinen. Dieses gekonnte Layering fing das Licht ein, ohne mit dem Korallton des Kleides zu konkurrieren. Auch ihr Make-up griff die Farbe ihres Outfits auf: Mohnroter Lippenstift und Rouge unterstrichen die Harmonie ihres Looks.

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„Mit 80 Jahren ist es fabelhaft.“

Diese neue Frisur ist Teil einer persönlichen Lebenseinstellung, die Helen Mirren seit Jahren offen vertritt: ein gelassenes und freudvolles Verhältnis zum Älterwerden. „Ich sage immer: Entweder man stirbt jung oder man wird alt. Dazwischen gibt es nichts. Und ich wollte nie jung sterben. Ich bin viel zu neugierig auf das Leben; ich möchte sehen, was als Nächstes passiert!“, verriet die Schauspielerin in einem Interview im Oktober 2025.

Später im selben Interview erläuterte Helen Mirren mit ihrer gewohnten Offenheit ihre Sicht auf das Altern. „Zum Teufel mit den Konventionen! Ich lebe, ich arbeite, ich kann ein Glas Wein trinken, mich schminken, Musik hören, einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen, ins Theater gehen, einen Film sehen, Netflix-Serien schauen und mein Leben leben. Es ist etwas Wunderschönes“, erklärte die Schauspielerin . Das sind freie und inspirierende Worte – ein starker Kontrast in einer Branche, in der der Druck auf das Aussehen von Frauen nach wie vor enorm ist.

Mit ihrem kurzen, asymmetrischen Haarschnitt, dem silbergrauen Outfit und dem leuchtend korallenroten Kleid sorgte Helen Mirren beim Filmfestival von Taormina für einen beeindruckenden Auftritt. Sie bewies einmal mehr, dass es möglich ist, zu überraschen, sich weiterzuentwickeln und neue stilistische Wege zu beschreiten, ohne die eigene Identität zu verleugnen.