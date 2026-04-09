Lisa Kudrow, die Schauspielerin aus "Friends", verrät, warum sie sich wie "die Sechste" fühlte.

Lisa Kudrow, weltweit bekannt für ihre Rolle als Phoebe Buffay in der Serie „Friends“, sprach kürzlich über ein differenzierteres Gefühl bezüglich ihrer Rolle in der berühmten Besetzung. In einem Interview mit The Independent erklärte die amerikanische Schauspielerin, dass sie sich trotz des weltweiten Erfolgs der Serie, die von 1994 bis 2004 ausgestrahlt wurde, manchmal wie das „sechste“ Mitglied der Gruppe gefühlt habe.

Eine unerwartete künstlerische Freiheit

Lisa Kudrow enthüllt, dass in den Anfangsjahren der Serie kaum Erwartungen an ihre Karriere gestellt wurden. „Niemand hat sich wirklich für mich interessiert“, erklärt sie und fügt hinzu, dass einige Leute aus ihrem beruflichen Umfeld sie als „die sechste Freundin“ bezeichneten. Eine Wahrnehmung, die ihrer Meinung nach einen Mangel an Weitblick hinsichtlich der Möglichkeiten widerspiegelte, die sich ihr damals hätten eröffnen können.

Obwohl diese Situation zunächst beunruhigend gewirkt haben mag, glaubt Lisa Kudrow, dass sie ihr auch eine gewisse Freiheit bei ihren beruflichen Entscheidungen ermöglichte. Der Mangel an konkreten Erwartungen erlaubte es ihr, neben ihrer Arbeit an „Friends“ verschiedene Rollen in Film und Fernsehen zu erkunden.

Zu ihren Projekten in dieser Zeit gehörten mehrere Filme, die in den 1990er-Jahren erschienen und zu ihrer künstlerischen Diversifizierung beitrugen. Sie erklärt, dass die Filmbranche erst nach gewissen Erfolgen begann, weitere Vorschläge in Betracht zu ziehen, insbesondere im Genre der romantischen Komödie.

Eine Rolle, die Kultstatus erreicht hat.

Trotz dieser anfänglichen Skepsis gilt die Figur der Phoebe Buffay heute als eine der einprägsamsten der Serie. Lisa Kudrow gewann für ihre Darstellung sogar den Emmy Award 1998 als Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie.

Mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schrägen Persönlichkeit prägte Phoebe Buffay die Identität von „Friends“ maßgeblich, neben den fünf anderen Hauptdarstellern, verkörpert von Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Serie zu einem internationalen Kulturphänomen, wurde in zahlreichen Ländern ausgestrahlt und ist auch heute noch über Streaming-Plattformen ein großer Erfolg.

Eine Karriere, die von vielfältigen Entscheidungen geprägt ist

Nach „Friends“ verfolgte Lisa Kudrow eine vielseitige Karriere und wechselte zwischen Filmrollen und dem Schreiben oder Produzieren von Projekten. Sie wirkte unter anderem an Serien wie „The Comeback“ und „Web Therapy“ mit und erkundete dabei verschiedene Erzählformate.

Lisa Kudrow blickt auf ihre Zeit bei „Friends“ zurück und beleuchtet einen oft übersehenen Aspekt des Fernseherfolgs. Hinter dem Image einer weltweit gefeierten Serie spricht die Schauspielerin über einen Weg, der von Unsicherheit, aber auch von kreativer Freiheit geprägt war und ihre Karriere maßgeblich beeinflusst hat. Noch heute zählt ihre Darstellung der Phoebe Buffay zu den ikonischen Elementen der Serie und bestätigt den anhaltenden Einfluss dieser Rolle auf die Popkultur.