Mit diesem roten Strandoutfit setzt Model Emily Ratajkowski den Trend für 2026.

An einem sonnigen Strand präsentiert sich Emily Ratajkowski in einem roten Badeanzug, der ihre Figur perfekt in Szene setzt. Ihre Wahl dieses einteiligen Strandoutfits ist perfekt getimt und fällt mit dem starken Comeback dieses Stils an den Stränden des Sommers 2026 zusammen.

Ein charakteristisches Stück für die Saison

Einteilige Badeanzüge, oft mit Racerback-Schnitt oder strukturierten Cut-outs, werden in den Sommerkollektionen 2026 zu den absoluten Must-haves gehören. Sie vereinen eine Retro-Ästhetik, die an die 60er und 70er Jahre erinnert, mit betont modernen Linien und spielen mit Spitze, Bändern und transparenten Effekten. Das amerikanische Model, die Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski, Chefin ihrer Marke Inamorata, verkörpert diesen Trend bereits seit mehreren Saisons.

Sie lässt sich von der Welt der Vintage-Bademode inspirieren, die sowohl raffiniert als auch elegant ist, und bietet eine Reihe von Designs mit unverwechselbaren Schnitten an. Ihre Kreationen zeichnen sich oft durch intensive Farben wie Rot, Schwarz oder Burgunderrot aus, die die Silhouette betonen und gleichzeitig eine gewisse stilistische Leichtigkeit bewahren.

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Warum sorgt die einteilige rote Münze für so viel Aufsehen?

Rot ist 2026 eine Schlüsselfarbe für Strandmode und findet sich in Kollektionen großer Marken sowie in Stücken von hauseigenen Designern wie Inamorata wieder. Als Einteiler getragen, verleiht diese Farbe einen extravaganten, selbstbewussten Touch und ist daher bei Models und Influencern gleichermaßen beliebt, die alle einen schicken Urlaubslook suchen. Neben seinem glamourösen Image erfüllt dieser Stil auch den Wunsch nach Komfort: Der Einteiler bietet mehr Bedeckung als andere Schnitte und besticht gleichzeitig durch eine sorgfältig designte Silhouette.

Mit diesem roten Badeanzug bestätigt Emily Ratajkowski einen bereits etablierten Trend: die Rückkehr des Einteilers, kühn und modern neu interpretiert. An der Schnittstelle von Komfort, Retro-Ästhetik und Selbstausdruck hat dieses Kleidungsstück das Potenzial, im Sommer 2026 zum Must-have zu werden.