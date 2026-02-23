Search here...

Am Strand glänzt Jessica Alba in einem zweiteiligen Outfit.

@jessicaalba/Instagram

Sonnenschein, Liebe und ein Hauch von Kunst: Das ist der perfekte Cocktail, den Jessica Alba ihren Fans zum Valentinstag präsentierte. Die amerikanische Schauspielerin, Model und Unternehmerin teilte kürzlich Bilder ihres Aufenthalts in Miami mit ihrem Partner, dem amerikanischen Schauspieler Danny Ramirez mit kolumbianischen und mexikanischen Wurzeln, und vereinte dabei romantische Atmosphäre mit selbstbewusstem Stil.

Ein künstlerischer Blick auf den Sand

Auf Instagram sorgte Jessica Alba mit einem Strandoutfit für Aufsehen, dessen abstraktes schwarz-weißes Muster an Pinselstriche erinnerte. Ihre natürlichen Wellen im Haar und der schlichte Schmuck verliehen dem Look eine lässige Eleganz, ganz im Sinne ihres angeborenen Stilgefühls.

Zärtlichkeit und Vertrautheit in jedem Augenblick

Die Schauspielerin präsentierte nicht nur ihren Look, sondern gewährte ihren Followern auch einen zärtlichen Einblick. Auf einem viralen Foto sieht man den amerikanischen Schauspieler Danny Ramirez mit kolumbianischen und mexikanischen Wurzeln, wie er ihr einen Kuss auf die Wange gibt, während beide die gleichen Kappen tragen. Auf einem anderen Foto hält er ein Schild mit der romantischsten Frage des Monats hoch: „Willst du mein/e Valentin/Valentinstag sein?“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba)

Ein diskretes, aber enges Paar

Seitdem Jessica Alba und Danny Ramirez ihre Beziehung im Herbst 2025 offiziell gemacht haben, wirken sie wie ein sehr verliebtes Paar. Ihr gemeinsamer Kurztrip nach Miami ist ein Beweis für diese wunderbare Chemie. Jessica Alba kommentierte ihren Beitrag mit einem funkelnden „Miami Minute ❤️‍🔥“ und brachte damit die Stimmung ihrer Reise perfekt zum Ausdruck.

Zwischen persönlichen Projekten und gemeinsamen Momenten mit ihrem Partner strahlt Jessica Alba und beweist, dass Sanftmut nach Widrigkeiten wiederkehren kann. Ihre ansteckende Lebensfreude und ihr unverwechselbarer Stil begeistern ihre Fans weltweit.

Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
