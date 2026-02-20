Search here...

In Strandkleidung und an der Seite ihres Basketballspieler-Verlobten sorgt die ehemalige Cheerleaderin für Aufsehen.

Anaëlle G.
@jadeeejones/Instagram

Jade Jones sorgt mit einem Foto aus ihrem Tropenurlaub für Furore in den sozialen Medien. Die ehemalige Cheerleaderin der Iowa State University und Verlobte des amerikanischen Basketballspielers Tyrese Haliburton begeistert ihre Fans mit ihrer natürlichen Schönheit und der offensichtlichen Verbundenheit zu ihrem zukünftigen Ehemann.

Ein himmlischer Urlaub in der Sonne

Jade teilte kürzlich Fotos von ihrem „Inselurlaub mit meinem Schatz“ auf Instagram und posierte selbstbewusst am Wasser. Kommentare von NBA-Fans überschwemmten das Internet: „Einfach perfekt“, „Du strahlst“ und „Makellos“ – ein Beweis dafür, dass ihr Charisma weit über das Spielfeld hinausreicht. Als Lehrerin und Influencerin vereint sie sportliche Eleganz mit einem lässigen Stil und erinnert damit an ihre Zeit als Cheerleaderin.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jade (@jadeeejones)

Ein vereintes Paar, das Herausforderungen meistert

Jade Jones verkörpert laut Boulevardpresse die „ideale Partnerin“: Sie unterstützt Tyrese Haliburton während seiner Rehabilitation, ist bei Trainingseinheiten ebenso präsent wie in intimen Momenten der Unsicherheit, und verfolgt gleichzeitig ihren eigenen Weg mit Lehrtätigkeit, persönlichen Projekten und Reisen. Sie definiert sich nicht allein über die Karriere ihres Partners; im Gegenteil, sie baut ihre eigene berufliche Identität auf und teilt mit ihm eine ausgewogene Vorstellung von Erfolg.

Ihre Geschichte basiert auf gegenseitiger Unterstützung: Während Tyrese auf dem Spielfeld glänzt und die Herausforderungen des Spitzensports meistert, verkörpert Jade Stabilität, Freundlichkeit und Bodenständigkeit. Sie wirkt wie eine stille Kraft, die Normalität und Leichtigkeit in ihren von Mediendruck und den Anforderungen der NBA geprägten Alltag bringt. Ihr Hund Ames symbolisiert den Kokon, den sie sich gemeinsam geschaffen haben – ein einfaches und warmes Zuhause trotz des turbulenten Lebens als Profisportler.

Ihre gemeinsamen Abenteuer, ob Ausflüge nach Disneyland, Europareisen oder Kurztrips nach Abu Dhabi, zeigen ein Paar, das sowohl große Erfolge als auch kleine Momente der Verbundenheit feiert. Diese Chemie prägt das Bild eines modernen „Power-Paares“: ehrgeizig und doch nahbar, ehrgeizig und gleichzeitig tief in Familienwerten und Authentizität verwurzelt.

Kurz gesagt, Jade Jones' Foto mit ihrem Verlobten Tyrese Haliburton ist mehr als nur ein einfacher Post: Es symbolisiert tiefe Liebe, Widerstandsfähigkeit angesichts sportlicher Rückschläge und eine Anziehungskraft, die Basketball- und Lifestyle-Fans gleichermaßen begeistert. Gemeinsam verkörpern sie ein eng verbundenes, fröhliches und inspirierendes Paar, für das beruflicher Erfolg und private Ausgeglichenheit Hand in Hand gehen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Wir werden ständig verwechselt“: Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Schauspielerinnen begeistert die Internetnutzer.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wir werden ständig verwechselt“: Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Schauspielerinnen begeistert die Internetnutzer.

Die beiden aufstrebenden amerikanischen Schauspielerinnen Shailene Woodley und Grace Van Patten sorgen mit ihrer verblüffenden Ähnlichkeit für Aufsehen...

Mit ihren „Katzenaugen“ fasziniert der Look dieser Sängerin ihre Fans.

Mit ihren katzenhaften Augen, die durch einen Lidstrich betont werden, verzaubert Daniela Avanzini, Mitglied der amerikanischen Girlgroup Katseye,...

Mit 50 Jahren bricht Charlize Theron ihr Schweigen über „inakzeptables Verhalten“ in Hollywood.

Charlize Theron blickt auf ihre Hollywood-Karriere zurück und prangert „inakzeptables Verhalten“ an, das sie heute nicht mehr tolerieren...

Cindy Crawford feiert ihren 60. Geburtstag mit einem Look direkt aus den 1990er Jahren

Cindy Crawford beweist einmal mehr, dass Stil keine Altersgrenze kennt. Die Laufsteg-Ikone feierte ihren Geburtstag mit zeitloser Eleganz...

Mit 22 Jahren postet Millie Bobby Brown ein persönliches Foto, das Reaktionen auslöst.

Millie Bobby Brown wächst weiterhin im Rampenlicht auf. Anlässlich ihres Geburtstags teilte die britische Schauspielerin, Model und Produzentin...

Dieses Model bringt ihre Persönlichkeit auf dem Laufsteg zum Ausdruck und begeistert die sozialen Medien.

Während der jüngsten New Yorker Fashion Week zog eine ausdrucksstarke Performance auf dem Laufsteg die Aufmerksamkeit weit über...

© 2025 The Body Optimist