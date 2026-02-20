„Wir werden ständig verwechselt“: Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Schauspielerinnen begeistert die Internetnutzer.

Die beiden aufstrebenden amerikanischen Schauspielerinnen Shailene Woodley und Grace Van Patten sorgen mit ihrer verblüffenden Ähnlichkeit für Aufsehen und verblüffen ihre Fans. In einem kürzlich geführten Interview bezeichnete der „Divergent“-Star Grace Van Patten selbst als ihre „Zwillingsschwester“ und bestätigte damit, dass sie beide diese wiederkehrenden Verwechslungen amüsant finden.

Eine Ähnlichkeit, die bis in eine Zeit zurückreicht, in der sie fortbesteht.

Shailene Woodley und Grace Van Patten haben beide gewelltes braunes Haar und ein verschmitztes Lächeln, das sie auf Fotos fast identisch aussehen lässt. Während der Promotion für die zweite Staffel von „Paradise“ lachte Shailene, als ein Reporter fragte: „Wir rufen uns jedes Mal ‚Hey Zwilling!‘ zu, wenn wir uns sehen, weil es einfach jedem auffällt. Wir werden ständig verwechselt .“ Grace, Star der Serie „Tell Me Lies“, hatte im Podcast „ Call Her Daddy “ bereits darüber gescherzt und zugegeben, dass sie in ihren Anfängen oft mit Shailene verwechselt wurde.

Die Fans toben in den sozialen Medien.

Das Internet explodierte förmlich vor Reaktionen: „Als ich Grace zum ersten Mal sah, dachte ich, es wäre Shailene“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer vorschlug: „Sie sollten Schwestern spielen!“ Die Videoclips des Interviews wurden mit Kommentaren überschwemmt, darunter Sätze wie „Sie sehen sich so ähnlich, das ist unglaublich!“ oder „Grace ist Shailene vor zehn Jahren.“ Diese Ähnlichkeit amüsierte und faszinierte gleichermaßen und steigerte die Bekanntheit beider Schauspielerinnen.

Mir ist nicht klar, dass es zwischen Grace van Patten und Shailene Woodley keinen Parecido gibt. SON IGUALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28. Januar 2026

Parallele und vielversprechende Karrieren

Shailene Woodley, dank „Divergent“ und „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ zur Ikone der 2010er-Jahre avancierte, bereitet ihr Comeback in „Paradise“ vor. Grace Van Patten hingegen feierte große Erfolge mit „Tell Me Lies“, einer Serie, die nach drei Staffeln abgesetzt wurde, aber einen bleibenden Eindruck hinterließ. Neben ihrer äußerlichen Ähnlichkeit verbindet die beiden Schauspielerinnen auch ein intensiver Schauspielstil, der Verletzlichkeit der Eleganz vorzieht.

Shailene Woodley hat sich mit der Darstellung von Heldinnen, die sowohl widerstandsfähig als auch zutiefst menschlich sind und sich deutlich von traditionellen Hollywood-Klischees abheben, als Aushängeschild einer Generation etabliert. Grace Van Patten wiederum führt diese Tradition fort und modernisiert sie zugleich. Ihr jeweiliger Erfolg zeugt von der Sehnsucht des Publikums nach vertrauten und daher glaubwürdigen Gesichtern.

Kurz gesagt, die Ähnlichkeit zwischen Shailene Woodley und Grace Van Patten ist generationenübergreifend und löst ein unerwartetes virales Phänomen aus. Der Beweis, dass manchmal ein einziger Blick zwei Talente verbinden und das Internet in Aufruhr versetzen kann!