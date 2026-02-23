Als Influencerin der „Body-Positivity“-Bewegung spricht sie über ihre „kontroverse“ Beziehung zu dieser Bewegung.

Gabriella Lascano, eine langjährige Schlüsselfigur der Body-Positivity-Bewegung, überraschte ihre Community mit ihrer Distanzierung. In einem Meinungsvideo reflektiert sie über einen Weg, der von Selbstermächtigung, Zweifeln und Kontroversen geprägt war.

Von der Ermächtigung zur Hinterfragung

Mit über 600.000 Followern auf Instagram und TikTok hat sich Gabriella Lascano seit 2010 als starke Stimme für kurvige Frauen etabliert. Mode, Schönheit, Selbstbewusstsein: Ihre Inhalte zelebrieren den Körper mit Stolz. Sie hat mit Marken zusammengearbeitet und Tausende von Frauen dazu inspiriert, ihr Aussehen selbstbestimmt zu gestalten.

Doch bei ihrem Höchstgewicht – rund 181 Kilo – fühlte sie sich, wie sie erklärt, „körperlich eingeschränkt“. Das Tragen von hohen Absätzen wurde schwierig, und bestimmte Flugzeugsitze und Sehenswürdigkeiten waren für sie unerreichbar. Nach und nach machte sich ein Gefühl der Unruhe breit. Sie erzählt, wie sie sich fühlte, als ob sie einem zunehmend radikalen Diskurs angehörte, in dem Begriffe wie „Adipositas“ oder „bewusste Gewichtsabnahme“ kategorisch abgelehnt wurden. Ihre ursprüngliche Absicht war Selbstliebe, doch sie sagt, sie habe angefangen, diese zu hinterfragen: Sollte Akzeptanz jegliche Reflexion über die Gesundheit ausschließen?

Der Wendepunkt und das Video, das die Gemüter spaltete

Im Dezember 2022 wirkten die Tode zweier prominenter Persönlichkeiten der Bewegung – Jamie Lopez, der an Herzkomplikationen starb, und Brittany Sauer, die ihr Bedauern über ihre Essgewohnheiten geäußert hatte – wie ein Weckruf. Gabriella gibt zu, dass sie erkannte, dass sie möglicherweise einige Warnsignale ignoriert hatte.

2023 veröffentlichte sie ein Video, das viral ging. Darin betonte sie, dass Gesundheit eine greifbare Realität sei: Herzkrankheiten, Diabetes und Organversagen existierten, und sich darüber Sorgen zu machen, sei ihrer Ansicht nach keine Form von Fatphobie. Diese Äußerungen lösten einen massiven Gegenwind aus. Ihr wurde vorgeworfen, die Bewegung verraten zu haben, und sie wurde von einem Teil der Community, der sie zuvor unterstützt hatte, kritisiert und ausgegrenzt.

Sich von einem Etikett befreien, nicht Selbstliebe

Seitdem hat sich Gabriella Lascano von der Body-Positivity-Bewegung distanziert. Sie erstellt weiterhin Lifestyle-Inhalte, ohne sich jedoch offiziell damit zu identifizieren. Für sie ist es möglich, sich selbst zutiefst zu lieben und gleichzeitig gewisse medizinische Risiken anzuerkennen. Ihre Geschichte verdeutlicht einen Konflikt: zwischen dem Wunsch nach Selbstbestimmung und der Angst vor gesundheitlichen Risiken – wobei eine grundlegende Nuance wichtig ist.

Gesundheit und Gewicht: Vorsicht vor Abkürzungen

Übergewicht bedeutet nicht zwangsläufig Unwohlsein. Schlanksein ist keine Garantie für gute Gesundheit. Die medizinische Realität ist weitaus komplexer als die sichtbare Figur. Man kann übergewichtig sein und trotzdem ausgezeichnete Blutwerte, einen stabilen Blutdruck und regelmäßige Bewegung haben. Umgekehrt kann man schlank sein und an unsichtbaren Herz-, Stoffwechsel- oder psychischen Erkrankungen leiden. Dennoch wird die Gesundheit übergewichtiger Menschen in der Gesellschaft genauer überwacht als die schlanker Menschen.

Sobald eine Frau übergewichtig ist, wird ihre Gesundheit zum öffentlichen Thema. Man sorgt sich um sie, projiziert Risiken auf sie und trifft Annahmen. Wenn eine schlanke Frau vermeintlich schädliche Gewohnheiten entwickelt, ist die kollektive Besorgnis deutlich zurückhaltender. Diese Asymmetrie offenbart eine Voreingenommenheit: Gewicht automatisch mit schlechter Gesundheit gleichzusetzen, ist eine Form von Fatphobie.

Es gibt viele Gründe für eine Gewichtszunahme: hormonelle Faktoren, genetische Veranlagung, medizinische Behandlungen, Essstörungen, sozioökonomische Bedingungen und chronischer Stress. Den Körper auf einen Gesundheitsindikator zu reduzieren, ist wissenschaftlich ungenau und der Menschheit gegenüber unfair.

Eine Debatte, die Differenzierung verdient.

Gabriella Lascanos Geschichte sollte nicht dazu dienen, die Vorstellung zu bestätigen, dass „dick sein gleichbedeutend mit krank sein“ zu sein, sondern vielmehr einen reiferen Raum für Diskussionen eröffnen. Gesundheit muss natürlich Priorität haben, unabhängig vom Gewicht. Nein, sie sollte nicht als Waffe eingesetzt werden, um Schuldgefühle zu erzeugen oder zu stigmatisieren. Du hast das Recht, deinen Körper so zu lieben, wie er heute ist. Genauso hast du das Recht, ihn morgen anders pflegen zu wollen. Diese beiden Wünsche schließen sich nicht aus.

Letztendlich erinnert uns Gabriella Lascanos Geschichte daran, dass sich soziale Bewegungen weiterentwickeln und individuelle Erfahrungen vielfältig sind. Selbstakzeptanz schließt Gesundheitsbewusstsein nicht aus, doch Gesundheit sollte niemals als Maßstab für die Beurteilung eines Körpers dienen. Ob schlank, dick, muskulös usw. – dein Körper verdient Respekt. Entscheidend ist nicht, sich einem Etikett anzupassen, sondern eine klare, liebevolle und freie Beziehung zu dir selbst aufzubauen.