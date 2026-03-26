„Ich fühle mich nicht schön“: Drew Barrymore spricht über die Veränderungen in den Wechseljahren.

Léa Michel
@drewbarrymore / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Autorin, Regisseurin, Fernsehmoderatorin und Geschäftsfrau Drew Barrymore sprach kürzlich offen über die Perimenopause, eine natürliche Phase vor den Wechseljahren, die oft mit deutlichen hormonellen Veränderungen einhergeht. In einer Folge ihrer Talkshow erklärte sie, dass sie sich in einer Zeit „körperlicher und emotionaler Umbrüche“ befinde.

Ein aufrichtiger Bericht über eine Zeit, die noch immer selten thematisiert wird.

Drew Barrymore gibt zu, aufgrund der hormonellen Umstellung unter Stimmungsschwankungen und körperlichen Beschwerden zu leiden. Sie sagt : „Ich fühle mich nicht schön, meine Hormone spielen mir verrückt, nichts ergibt Sinn, ich bin gereizt, habe einen aufgeblähten Bauch und bin emotional instabil.“ Dabei erwähnt sie insbesondere ein Völlegefühl und ein Gefühl der Orientierungslosigkeit angesichts dieser Veränderungen.

Die Perimenopause ist die Phase, in der der Körper allmählich den Übergang zur Menopause einleitet und damit das Ende des reproduktiven Zyklus markiert. Diese Zeit kann von verschiedenen Symptomen begleitet sein, wie beispielsweise Hormonschwankungen, verstärkter Müdigkeit oder emotionalen Veränderungen.

Eine Aussage, die dazu beiträgt, die Diskussion zu eröffnen.

Drew Barrymore hat diese Themen stets offen angesprochen, in der Hoffnung, eine offenere Diskussion über Frauengesundheit anzuregen. Sie erklärt, dass das Teilen ihrer Erfahrungen dazu beiträgt, diese oft übersehenen und selten besprochenen Themen zu normalisieren.

Sie betont, dass diese Veränderungen überraschend sein können, insbesondere wenn sich der Menstruationszyklus nach mehrmonatiger Pause unerwartet verschiebt. Diese Veränderungen gehören zu den natürlichen Körperfunktionen, auch wenn sie manchmal beunruhigend sein können. Indem sie offen über ihre Erfahrungen spricht, trägt Drew Barrymore dazu bei, Realitäten sichtbar zu machen, die in den Medien immer noch unterrepräsentiert sind.

Besseres Verständnis von Körperveränderungen

Drew Barrymores öffentliches Statement spiegelt den wachsenden Wunsch wider, das Bewusstsein für die Herausforderungen der Perimenopause zu schärfen. Immer mehr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teilen ihre Erfahrungen, um ein besseres Verständnis dieser Lebensphase zu fördern.

Indem Drew Barrymore ihre Gefühle in Worte fasst, trägt sie zu einer breiteren Diskussion über Wohlbefinden und die Akzeptanz altersbedingter Veränderungen bei. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass diese Veränderungen viele Frauen betreffen und dass es unerlässlich ist, frei und ohne Tabus oder Vorurteile darüber sprechen zu können.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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