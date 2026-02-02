„Eine Königin“: Jennifer Lopez sorgt in einem „extravaganten“ Kleid für Furore

Jennifer Lopez hat mit einem Post, der auf die Serie „Bridgerton“ anspielt, die sozialen Medien erneut in Aufruhr versetzt. Auf Instagram sieht man die amerikanische Künstlerin in einem Sessel sitzend, umgeben von einem lavendelfarbenen Tüllkleid, in gemütlicher Atmosphäre vor einem Kamin. Die Bildunterschrift lautet: „Liebe JLovers… Wer freut sich noch so sehr darauf, heute Abend Bridgerton zu sehen? Ich bin total gespannt! 🤍💜“

Ein Opernkleid

Das Kleid mit seinen dramatischen Proportionen wirkt wie aus Tausenden von Blütenblättern aus ätherischem Stoff gefertigt. Der beeindruckende Tüll ergießt sich wie ein pastellfarbenes Blütenmeer zu Boden. Das streng abgestimmte Flieder erinnert an die Regency-Farbtöne, die in der „Bridgerton“-Reihe so beliebt sind, und wird durch die Szenerie – Kamin, antike Bücher, Kerzen und romantische Blumensträuße – noch verstärkt.

Inszenierung und Popkultur-Referenzen

Fotografiert vom Modefotografen John Russo, präsentiert sich die Sängerin und Schauspielerin mit einem makellosen Look: ein hochgesteckter, leicht unordentlicher Dutt, der funkelnde Ohrringe und ein zartes, rosiges Make-up freigibt. Der Gesamteindruck spielt mit den Konventionen königlicher Porträts und bewahrt gleichzeitig J.Los unverkennbaren Stil. In den Kommentaren überschlugen sich die Komplimente: „Eine Königin!“, riefen viele Internetnutzer aus und spielten damit auf die Rolle von Königin Charlotte in der Serie an.

Jennifer Lopez verkörpert die moderne Pop-Queen, die gekonnt zwischen Londoner High-Society-Bällen und Hollywood-Träumen balanciert. Dieser Auftritt erinnert uns daran, dass Stil für sie stets ein Spektakel für sich ist. Und dass Jennifer Lopez selbst in einer aufwendigen Inszenierung unbestreitbar die Königin ihrer eigenen Geschichte bleibt.