„Es steht ihr nicht“: Margot Robbie wird für ihr rotes Lederoutfit kritisiert

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Margot Robbie, die auf dem roten Teppich stets unter Beobachtung steht, sorgte mit ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt erneut für Diskussionen. Die australische Schauspielerin, die zur Weltpressekonferenz für den Film „Sturmhöhe“ nach Los Angeles eingeladen war, trug ein rotes Lederoutfit von Dilara Fındıkoğlu. Eine Wahl, die Fans und Internetnutzer spaltete.

Der Look, der für Kontroversen sorgt

Margot Robbie überraschte kürzlich alle mit einem komplett roten Ensemble aus Leder in Pythonoptik, bestehend aus einem skulpturalen Korsett und einem passenden Minirock. Das Stück aus der Herbst/Winter-Kollektion 2025 der britisch-türkischen Designerin Dilara Fındıkoğlu vereint gotische Ästhetik mit experimenteller Haute Couture. Doch nicht alle waren begeistert. In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Während einige Nutzer es als „visuelle Poesie“ bezeichneten, spotteten andere über das Kleid und hielten es für unbequem: „Es steht ihr nicht“, hieß es in einem Kommentar.

Ein symbolisches Outfit

Hinter diesem provokanten Look verbirgt sich jedoch eine echte künstlerische Intention. In Zusammenarbeit mit ihrem Stylisten Andrew Mukamal wählte Margot Robbie dieses Kleid, um die Themen Leidenschaft und Versuchung in Emily Brontës „Sturmhöhe“ widerzuspiegeln, in dem sie Catherine Earnshaw verkörpert. Insbesondere der Schlangenprint symbolisiert die Anziehungskraft und die Gefahr, die Catherine mit Heathcliff, dargestellt von Jacob Elordi, verbinden.

Dieser narrative Ansatz bei der Kleidung bestätigt den Wunsch der Schauspielerin Margot Robbie, Mode zu einer Erweiterung ihrer Schauspielkunst zu machen – ein Prozess, den sie bereits während der Barbie-Werbetour im Jahr 2023 begonnen hatte.

Kurz gesagt: Margot Robbies rotes Lederoutfit spaltete zwar die Öffentlichkeit, doch es unterstreicht einmal mehr ihre Vorliebe für Wagemut und symbolische Interpretation. Zwischen Bewunderung und Kritik beweist die Schauspielerin, dass sie eine wichtige Persönlichkeit bleibt, die weit über ihre Filmrollen hinaus für Aufsehen sorgt.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Halle Berry sorgt mit 59 Jahren mit einem Samt-Look für Furore.
„Unglaubliche Ausstrahlung“: Nicole Kidman begeistert in einem orangefarbenen Kleid

