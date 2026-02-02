Mit 52 Jahren präsentierte Heidi Klum eine beeindruckende Haarverwandlung.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum trotzt weiterhin den Konventionen von Alter und Mode mit einer Haarverwandlung, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Weit entfernt von einer einfachen „Haarauffrischung“ markiert diese Veränderung einen Wendepunkt in ihrem unverkennbaren Stil: Sie hat sich von ihrem fransigen Pony, der mehrere Monate lang ein Markenzeichen ihrer Auftritte war, verabschiedet und trägt nun eine fließendere Frisur.

Ein strahlender, fransenfreier Look für einen frischen Stil

Heidi Klum hat sich von ihrem fransigen Pony, den sie seit dem letzten Sommer trug, verabschiedet und präsentiert nun langes, honigblondes Haar mit nach hinten gekämmten, das Gesicht umspielenden Stufen. Dieser mühelose Look betont ihre Gesichtszüge und funkelnden Ohrringe, die durch ein metallisch-rostfarbenes Make-up auf den Lidern und pfirsichfarbene Lippen und Wangen perfekt ergänzt werden.

Ein rotes Kleid zur Unterstützung

Auf Clive Davis' Pre-Grammy-Party am 31. Januar 2026 im Beverly Hilton trug das deutsche Supermodel ein rotes Neckholderkleid von Maria Lucia Hohan mit einem tiefen Ausschnitt, der bis zu ihrem Bauchnabel reichte. Der plissierte, mikroreflektierende Stoff erzeugte eine fließende optische Illusion, als wären Rock und Oberteil mit tiefer Taille aus flüssigen Fransen gefertigt. Ein hoher Schlitz an der linken Hüfte gab den Blick auf rote Sandalen frei.

Ein leichter, luftiger Mantel rundet den Look ab.

Sie rundete ihren monochromen Look mit einem flauschigen roten Mantel ab, der bis zu den Ellbogen reichte und ihrer klaren Silhouette eine verspielte Note verlieh. An der Seite der amerikanischen Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Unternehmerin Demi Lovato, der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Dove Cameron sowie des kanadischen Models Winnie Harlow bewies Heidi Klum einmal mehr ihr Gespür für dramatische Outfits.

Diese Haarveränderung stellt eine Abkehr von dem Pony dar, den ihr Ehemann Tom Kaulitz bevorzugt, wie Heidi Klum 2021 verriet, als sie sich die Haare schnitt, „um ihm zu gefallen“. Der „Project Runway“-Star bekräftigt damit kurz vor den Grammys (1. Februar 2026) ihren Wunsch nach etwas Neuem.