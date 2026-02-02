Search here...

Mit 52 Jahren präsentierte Heidi Klum eine beeindruckende Haarverwandlung.

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum trotzt weiterhin den Konventionen von Alter und Mode mit einer Haarverwandlung, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Weit entfernt von einer einfachen „Haarauffrischung“ markiert diese Veränderung einen Wendepunkt in ihrem unverkennbaren Stil: Sie hat sich von ihrem fransigen Pony, der mehrere Monate lang ein Markenzeichen ihrer Auftritte war, verabschiedet und trägt nun eine fließendere Frisur.

Ein strahlender, fransenfreier Look für einen frischen Stil

Heidi Klum hat sich von ihrem fransigen Pony, den sie seit dem letzten Sommer trug, verabschiedet und präsentiert nun langes, honigblondes Haar mit nach hinten gekämmten, das Gesicht umspielenden Stufen. Dieser mühelose Look betont ihre Gesichtszüge und funkelnden Ohrringe, die durch ein metallisch-rostfarbenes Make-up auf den Lidern und pfirsichfarbene Lippen und Wangen perfekt ergänzt werden.

Ein rotes Kleid zur Unterstützung

Auf Clive Davis' Pre-Grammy-Party am 31. Januar 2026 im Beverly Hilton trug das deutsche Supermodel ein rotes Neckholderkleid von Maria Lucia Hohan mit einem tiefen Ausschnitt, der bis zu ihrem Bauchnabel reichte. Der plissierte, mikroreflektierende Stoff erzeugte eine fließende optische Illusion, als wären Rock und Oberteil mit tiefer Taille aus flüssigen Fransen gefertigt. Ein hoher Schlitz an der linken Hüfte gab den Blick auf rote Sandalen frei.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Ein leichter, luftiger Mantel rundet den Look ab.

Sie rundete ihren monochromen Look mit einem flauschigen roten Mantel ab, der bis zu den Ellbogen reichte und ihrer klaren Silhouette eine verspielte Note verlieh. An der Seite der amerikanischen Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Unternehmerin Demi Lovato, der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Dove Cameron sowie des kanadischen Models Winnie Harlow bewies Heidi Klum einmal mehr ihr Gespür für dramatische Outfits.

Diese Haarveränderung stellt eine Abkehr von dem Pony dar, den ihr Ehemann Tom Kaulitz bevorzugt, wie Heidi Klum 2021 verriet, als sie sich die Haare schnitt, „um ihm zu gefallen“. Der „Project Runway“-Star bekräftigt damit kurz vor den Grammys (1. Februar 2026) ihren Wunsch nach etwas Neuem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Dieses britische Model erfindet das Korsett mit einem entschieden modernen Ansatz neu.
Article suivant
„Eine Königin“: Jennifer Lopez sorgt in einem „extravaganten“ Kleid für Furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Eine Königin“: Jennifer Lopez sorgt in einem „extravaganten“ Kleid für Furore

Jennifer Lopez hat mit einem Post, der auf die Serie „Bridgerton“ anspielt, die sozialen Medien erneut in Aufruhr...

Dieses britische Model erfindet das Korsett mit einem entschieden modernen Ansatz neu.

Bei der Premiere der Neuverfilmung von „Sturmhöhe“ sorgte Cara Delevingne für Furore. Das britische Model wählte eine Silhouette,...

Diese französische Influencerin lässt einen ikonischen Look aus einer Fernsehserie der 1990er Jahre wieder aufleben.

Eine sofort erkennbare Silhouette, auffällige Muster und eine unverkennbare Referenz an die Popkultur. Lena Mahfouf, besser bekannt als...

Mit 49 Jahren bricht diese ehemalige Fernsehmoderatorin ein Tabu über das Alter von Frauen.

Strahlend, offen und spontan – Alessandra Sublet hat sich nie gescheut, ihre Meinung zu sagen. Kurz vor ihrem...

„Unglaubliche Ausstrahlung“: Nicole Kidman begeistert in einem orangefarbenen Kleid

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman feierte kürzlich einen vielbeachteten Auftritt in Paris bei der prestigeträchtigen...

„Es steht ihr nicht“: Margot Robbie wird für ihr rotes Lederoutfit kritisiert

Margot Robbie, die auf dem roten Teppich stets unter Beobachtung steht, sorgte mit ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt erneut...

© 2025 The Body Optimist